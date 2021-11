Ismertette a távlati célokat Orbán Viktor

Kevés országnak sikerült fellépnie a legfejlettebbek közé, de volt néhány, tehát nem lehetetlen - mondta Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz újraválasztott elnöke, a párt vasárnapi, tisztújító kongresszusán.

"Képesek vagyunk rá, Magyarország képes erre. Tíz év alatt eljuthatunk, és el is fogunk ide jutni". Ezért döntöttek a valaha volt legnagyobb vidékfejlesztési program elindításáról 8 ezer milliárd forint értékben, a valaha volt legnagyobb összeget, 2700 milliárd forintot fordítanak az egyetemek fejlesztésére, és a magyar védelmi ipar csak most indul be.

Újraépítik a vasúti járműgyártást, megépítik a V4 fővárosait összekötő gyorsvasutat, visszavásárolják és fejlesztik a nemzeti repteret, megépítik Paks 2-t, és 2030-ig az elektromos áram 90 százalékát karbonmentesen állítják elő

- sorolta.

Úgy vélte, a lehető legjobb kereskedelmi és gazdasági kapcsolatokat kell kiépíteni Ázsiával és Kínával. "Kölcsönös tisztelet, jó diplomáciai kapcsolatok, növekvő beruházások, erősödő kereskedelem": ez a magyar érdek - magyarázta.

Közölte: a jövőben a világgazdaság két részből fog állni, egy nagyobb keletiből és egy kisebb nyugatiból. A magyaroknak a jövőben nem lesz elég csak Nyugaton, Keleten is boldogulniuk kell - vélekedett.

Címlapkép forrása: Orbán Viktor, a Fidesz újraválasztott elnöke, miniszterelnök a Fidesz 29. tisztújító kongresszusán Budapesten, a Hungexpón 2021. november 14-én. MTI/Koszticsák Szilárd