Emelkedéssel indul a hét az amerikai tőzsdéken

Portfolio 2021. november 15. 15:50

Enyhén pozitív a hangulat hétfő az európai részvénypiacokon, és az amerikai tőzsdéken is emelkedésekkel indul a hét. A magyar tőzsdén nagyot megy ma a 4iG és jelentősebb pluszban jártak napközben a Mol részvényei is. A hétfői nap makrofronton még csendes lesz itthon, hamarosan azonban jön a friss GDP-adat és MNB-kamatdöntésre is sor kerül.