Koronavírus: terjed a kötelező oltás Európában

Mindenki számára kötelező koronavírus elleni oltást néhány ázsiai, autoriter berendezkedésű országon kívül még sehol sem vezettek be, de már a demokratikus országokban is egyre többen mozdulnak el ebbe az irányba. Legutóbb például Szlovákia tett egy nagy lépést a kötelező védőoltások felé. Magyarországon a döntéshozók egyelőre a kötelezővé tehető oltás jogi lehetőségét teremtették meg, és bizonyos munkakörökben követelik csak meg azt. A cikkünkben azt kérdezzük az olvasóktól, hogy mit gondolnak, be kéne-e itthon is vezetni a koronavírus elleni oltások kötelezővé tételét.