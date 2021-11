Súlyos betegséget okozhat a gyermekeknél a koronavírus, mielőbb oltani kell őket – üzeni az aggódó szülőknek két szakértő

Portfolio 2021. november 15. 19:14

Semmi sem rosszabb, mint egy koronavírus-fertőződés, akár a gyermekek körében is és sajnos azt látjuk, hogy „a delta variáns súlyosabb klinikai tüneteket is tud okozni”, ezért „nagyon fontos lenne járványvédelmi szempontból a gyermekek oltása” – hangsúlyozta Jakab Ferenc virológus professzor az RTL-nek nyilatkozva. Ezekhez kapcsolódóan Havasi Katalin gyermekorvos azt mondta el saját praxisának tapasztalatai alapján, hogy „most nagyon sok gyermek is érintett a fertőzésben, és náluk mindenképpen meg van az a kockázat, hogy később valamilyen szövődmény is kialakulhat”, ha nincs beoltva a gyermek. Hangsúlyozta: „nagyon jók az első tapasztalatok a védőoltással”, mert azt tapasztalták, hogy „a dózis kicsi, a védettség viszont nagy”, … és nagyon biztonságos a gyerekeknek, megvédi őket a korai és a későbbi szövődményektől”.