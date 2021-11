Egyszerre van az élmezőnyben és az utolsók közt a magyar növekedés Európában

Közzétette az Eurostat a tagállamonkénti GDP-növekedést a harmadik negyedévben. Az előző negyedévhez viszonyítva a magyar gazdaság az egyik leglassabb növekedést mutatta az EU-ban, az előző év azonos negyedévéhez képest viszont a magyar növekedés az egyik legnagyobb. Az eurózóna GDP-je 2,2%-kal nőtt az előző negyedévhez viszonyítva.

Az eurózóna gazdasága 2,2%-kal nőtt a harmadik negyedévben a második becslés szerint, amely megfelelt az előzetes becslésben foglalt számokban. Ez jelentős növekedést jelent a második negyedévhez képest, amelyben alighanem közrejátszik az Európa-szerte véghezvitt újranyitás, amely a harmadik negyedévben történt meg.

Az Eurostat közzétette a legtöbb tagállamra vonatkozva a harmadik negyedéves GDP-rangsort, amelyből az látszik, hogy a ma reggel közölt 0,7%-os magyar GDP-növekedés az EU mezőnyének végén található, azaz az előző negyedévhez képest a magyar gazdaság nőtt az egyik legalacsonyabb mértékben. Ez vélhetően azért lehetséges, mert Magyarországon már a második negyedévben megtörtént az újranyitás, míg Európában ez a nyár folyamán, tehát a harmadik negyedévben történt meg széles körben.

Az EU mezőny végén Magyarország mellett további régiós országok vannak: Szlovákia, Lettország, Bulgária, Románia - közül több is gyors növekedést produkált az év első felében, így a fékezés valamelyest törvényszerű volt. A litván növekedés ugyanakkor teljesen megállt, a harmadik negyedévben egyáltalán nem nőtt a gazdaság a második negyedévhez képest. A legnagyobb növekedést Ausztria érte el, 3,3%-os GDP-növekedést közöltek rövid bázison, de szépen teljesített a francia, portugál és olasz gazdaság is.

Ha az előző év azonos időszakához viszonyítva nézzük a növekedést, akkor Magyarország továbbra is az élmezőnyben van. A tavalyi harmadik negyedévhez képest csak Románia van előttünk, de Litvánia, Dánia, Ciprus és Lengyelország is 5% feletti növekedést produkált. 2020 harmadik negyedévéhez képest Bulgária mutatta eddig a legalacsonyabb növekedést, de Szlovákia és Németország is egyelőre el van maradva a tavalyi teljesítménytől. Fontos elmondani, hogy az éves bázis kevésbé alkalmas a gazdaság aktuális teljesítményének megragadására, inkább az országok kilábalási szakaszban elfoglalt helyéről árulkodik. A jelenlegi teljesítményt a negyedéves bázisú adat írja le, a negyedik negyedévre vonatkozó előrejelzést is inkább erre támaszkodva tehetünk.

Nagyon ritka az a jelenség, amikor a negyedéves és éves bázisú adatsorok ennyire eltérő képet mutatnak, ennek pedig az az oka, hogy a koronavírus-válság okozta mély leszakadás és gyors helyreállás országonként eltérő mértékű és időben eltérő ütemezésű. Éppen ezért a növekedési helyzetkép a következő negyedévekben tisztulhat ki.

A magyar gazdaság negyedéves bázisú teljesítménye tehát elmaradt az eurózóna átlagától, a kilábalásban viszont előrébb tartunk, mint a valutaövezet átlaga, az éves növekedési ütemben továbbra is jelentős a különbség Magyarország javára:

Összességében az európai gazdaság jó állapotban van a harmadik negyedévben, az ellátási nehézségek egyelőre nem éreztették a hatásukat. Az elemzők arra számítanak, hogy a negyedik negyedévben is fennmaradhat a növekedés, ugyanakkor a kínálati problémák tovább súlyosbodtak, és az energiaárak emelkedése is nehézségeket okoz. Emellett a delta variáns terjedése a magas átoltottság mellett is visszavetheti a szolgáltatások iránti keresletet, azaz a negyedik negyedév kilátásai messze nem olyan kedvezően, mint a harmadik negyedévben.

