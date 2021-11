Energiaválság: szárnyal tovább a gázár, a szerbek is hosszú távú orosz szerződést köthetnek

A német hatóság felfüggesztette az igazolási eljárást addig, amíg az Északi Áramlat 2 vezeték kivitelező cége létre nem hoz egy olyan német jogi cégstruktúrát, amit már el tud bírálni a hatóság. Ez több hónappal késlelteti a második északi vezetékpáron keresztül a gázszállítást. A Goldman Sachs azzal számol, hogy a szállítások csak februáréban indulnak meg – írja a Reuters.

A téli szűkös gázellátással kapcsolatos félelmeknek nem tesznek jót az olyan hírek sem, hogy a fehérorosz olajvezeték-üzemeltető váratlanul vezetékjavítási munkálatokat jelentett be a lengyelek felé tartó vezetéken, éppen azután, hogy a fehérorosz vezető a múlt héten a Jamál-Európa gázvezeték elzárásával fenyegetett (igaz az orosz elnök „leintette”) a lengyel-fehérorosz migránsválság kellős közepén.

Ezzel együtt fontos, hogy a Jamálon ma rendben folyik a gáz a lengyelek felől a németek irányába, ami arra utal, hogy az orosz gázszállítások Lengyelországba is ütemesen érkeznek, így nincs reverz szállítás a németektől a lengyelek felé (mint ahogy az az elmúlt hetekben többször is előfordult). A lengyel-fehérorosz migránsválság kapcsán fontos megjegyezni, hogy azt Vlagyimir Putyin orosz elnök is egyértelműsítette: nem érdeke az oroszoknak sem, ha a fehéroroszok kekeckedése miatt esetleg megsértik az európai szerződéses partnereik felé a gázszállítási szerződéseket, illetve a nagyon magas gázárak sem érdekük, mert az felerősíti a gázpiaci zavarokat és a gáztól való elpártolást a megújuló energiás projektek előre törésével.

A fentiek eredőjeként ma további 8%-kal 101 euró fölé ugrott a decemberi gáz a holland TTF gáztőzsdén és a januári-februári kontraktusok is 100-101 euró környékén, azaz rendkívüli magasságban állnak.

A 100 eurós újbóli gázár kapcsán fontos rögzíteni: ez a rendkívül magas árkörnyezet legalább két szempontból kedvezőtlen gazdasági szempontból is: egyrészt lökést ad az áramárak emelkedésének is (szoros az összekapcsolódás a gáz- és árampiac között), így azoknak a cégeknek, gazdasági szereplőknek, akiknek a következő hetekben kell leszerződnie a saját energiaszolgáltatójával gázra, vagy áramra, ami igazodik a tőzsdei-piaci árakhoz, akkor azoknak a következő időszaki energiabeszerzésük tovább drágul, tovább nehezítve egyrészt a saját működési kereteiket, fokozva a felfelé ható inflációs nyomást, másrészt maguknak az energiakereskedőknek is nehezebbé válhat a helyzetük az ellátott ügyfeleik likviditási nehézségei tükrében.

Közben fontos az is, hogy Alekszandar Vucic szerb elnök tegnap este azt közölte egy szerb tv-nek az orosz TASZSZ szerint, hogy az ország 10 éves orosz gázvásárlási szerződést fog kötni évi 3 milliárd köbméteres beszerzéssel, ezt már kérték is Vlagyimir Putyin orosz elnöktől. Vucic elárulta, hogy most köbméretenként 270 dollárért szerzik be a gázt a régi szerződés alapján, de az aktuális piaci árak a tegnapi német döntés miatt 1100 dollár fölé ugrottak. A tudósítás szerint Vucic korábban már azt jelezte, hogy a Putyinnal november 25-én esedékes találkozóján majd megvitatják a gázbeszerzés kérdését. Elárulta, hogy az eredeti orosz árajánlat 780-790 dollár/ezer köbméretes árat tartalmazott,

Mint ismert: október 1-től Magyarország és Oroszország között is él egy 10+5 éves szerződés évi 4,5 milliárd köbméterre, amely teljesen kiváltja az ukrán tranzitot, mert ez a mennyiség éppen részben a szerbek, másrészt az osztrákok irányából jön majd. Nálunk az árazás államtitok részét képezi, mindössze annyi tudható róla a hivatalos kommunikáció szerint, hogy kedvezőbb, mint az előző hosszú távú szerződés, de hogy ez mit jelent konkrétan, nem tudni. A piacon vannak olyan pletykák, amelyek szerint valójában hátrányosabbak a feltételei az új szerződésnek és teljesen a holland TTF gázárhoz igazodik valamilyen felár mellett.

