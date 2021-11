Kifakadt az ápoló: van, aki még akkor is tagadja a járványt, amikor halottakat tolnak ki mellőle

Mint mondta, azt, hogy Bill Gates chipet tesz az emberekbe, félig viccesen hallotta, de sokan gondolják komolyan az ilyesmiket: a hozzájuk érkezők között kevesen vannak, akik képesek beszélni, de közülük többektől hallott „furcsa indokokat”. Volt, aki arról számolt be, hogy a munkatársaival megbeszélte, nem kell az oltás, de olyan beteget is látott, aki végignézte, hogy halottakat tolnak ki a kórteremből, majd azt mondta: nincs járvány.

Arra a kérdésre, hogy milyen arányban vannak oltottak az intenzív osztályokon, azt válaszolta: azoknak, akik az ő osztályán voltak, 6-8 százaléka volt beoltva, 92-94 százaléka nem. Sőt, az oltottak között olyanok is akadtak, akik más okból kerültek volna intenzív osztályra, de közben elkapták a Covidot. Azt azért hangsúlyozta, hogy ez nem reprezentatív, csak a saját osztálya tizenegynéhány ágyán cserélődő betegeket látja. Arra is kitért, hogy korábban jórészt az idősebb, egyéb betegségekkel küzdők voltak súlyosabb állapotban, most először már a fiatalabbak aránya is nagy az intenzíveken.

Magyarország nem közöl adatokat arra vonatkozóan, hogy az új koronavírusos betegek, a kórházban ápoltak, illetve az elhunytak közül mennyien oltottak és oltatlanok. Oroszi Beatrix, a Semmelweis Egyetem Epidemiológiai és Surveillance Központjának megbízott igazgatójának korábbi előadásából az kiderült, hogy egy oltatlan embernél minimum kétszeres a kockázata a megfertőződésnek, és ötszörös a kockázata annak, hogy Covid-19-cel összefüggésben meghaljon. Zacher Gábor, a hatvani kórház sürgősségi osztályának orvosa szerint pedig minden tizedik oltatlanra jut egy oltott, aki a kórházban van.

Címlapkép: Getty Images