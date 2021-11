Kemenesi Gábor szerint most kellene fékezni a járványt

Magyarország komoly károkat szenvedett az előző hullámok során a lakosságarányos halálozások tekintetében. Jelen járványhelyzetben komoly fékezésre van szükség, hogy mérsékelni tudjuk a további károkat. Vessünk most be mindent, amit megtanultunk az elmúlt másfél évben - javasolja legfrissebb bejegyzésében Kemenesi Gábor víruskutató.

Az oltásokról és a jelenlegi járványügyi helyzetről mondott véleményt a szakember és hozott néhány adatot is legutóbbi Facebook-bejegyzésében.

Az orvosi kamara szerdán megjelent figyelmeztetéséhez hasonlóan Kemenesi Gábor is úgy véli, hogy

komoly fékezésre van szükség, hogy mérsékelni tudjuk a további károkat.

Azt is hozzáteszi, hogy "az oltások vitathatatlanul működnek a vírus legszörnyűbb hatásai ellen, amennyiben megfelelő mértékben és megfelelő felelősség mellett, egyéb megoldásokkal együtt (maszk, stb), jól időzítve vetjük be a Delta hullámban". Arra is kitér, hogy "tudományosan leírt tény, hogy a vakcinált emberek kevésbé adják tovább a fertőzést, és kevesebb ideig fertőznek, amennyiben elkapják". Ez különösen olyan munkakörökben rendkívül jelentős, ahol más emberekért is felelünk, őket potenciálisan veszélyeztethetjük (pedagógus, eü. dolgozó, bolti eladók stb.).

Szerinte minden eszközünkkel a járvány terjedésének fékezéséért kellene tennünk.



És ilyen szerinte a maszkhasználat.

Azt is tanácsolja, hogy ne féljünk a harmadik oltástól, a delta hullám kapcsán számos kiváló tanulmány bizonyította, hogy az egészségügyi károk mérséklésére rendkívül alkalmas és biztonságos.

Azokra is gondolt posztjában a szakért, akik soknak találják a három adag oltást. Az általa hozott táblázat összefoglalja, hogy az egyéb, gyermekkori és opcionális oltások közül is a legtöbb 3 dózisos, vagy annál több. "A hosszú távú immunitás kialakításáért még korántsem biztos, hogy nem a három dózisos alapoltás lehet a megoldás – ezt még vizsgálni kell, de amit bizonyosan látunk: működik a delta hullámban!" - írta.

