50 éves rejtély oldódhat meg: előkerülhet Jimmy Hoffa holtteste

A nyomozás alapja egy tipp. Jersey City szemétlerakójának egy korábbi munkása, Frank Cappola halála előtt azt mondta egy barátjának: apja bevallotta neki, hogy arra utasították, temesse el Hoffa holttestét egy acélhordóban. A szakszervezeti vezető eltűnését régóta az amerikai maffiával hozták összefüggésbe, amellyel Hoffának viharos viszonya volt.

A házkutatási engedéllyel rendelkező ügynökök egy volt szemétlerakó területére érkeztek, és október 25-én és 26-án felmérést végeztek. Az FBI szóvivője az újságnak elmondta, hogy jelenleg folyik az adatok elemzése.

Hoffa Indianában, egy kisvárosban született 1913-ban, és 1957-re az ország egyik leghatalmasabb szakszervezeti vezetőjévé vált. Amíg a szakszervezetet irányította, Hoffát gyakran vádolták azzal, hogy kapcsolatba került az amerikai maffiával és a szervezett bűnözéssel.

Robert Kennedy mint bátyja, John F. Kennedy elnök főügyésze, hivatali ideje alatt többféle bűncselekményekért próbálta elítélni, még egységet is létrehozott a célra "Get Hoffa" néven. Kennedy erőfeszítései végül sikerre vezettek, Hoffát 1967-ben elítélték az esküdtszék manipulálása miatt. 1971-ben azonban Nixon elnök szabadon engedte azzal a feltétellel, hogy lemond a szakszervezeti vezetői ambícióiról.

1975 nyarára Hoffa elvesztette egykori hatalmát, és barátsága a New Jersey-i maffiafőnökkel, Anthony Provenzanóval (Tony Pro-val) megromlott. Épp vele találkozott volna július 30-án Michiganben, amikor minden nyom nélkül eltűnt. Az évek során többször is sikertelenül keresték Hoffa holttestét. Elsősorban Michiganben, ahol Hoffát utoljára látták, de például New Jersey-ben egy városi legenda régóta azt tartja, hogy Hoffa maradványait a régi New York Giants futballstadion alatt temették el.

A történetet többször megfilmesítették, például Jack Nickolsonnal a címszerepben. Utoljára Martin Scorsese rendezésében a 2019-es Az ír című film dolgozta fel a sztorit - de természetesen a végkifejlet minden esetben az írói fantázia terméke volt.

