Energiaválság: 21 ezer kkv csődjétől véd meg a rezsicsökkentés kiterjesztése, további bejelentések jönnek

Az energiaárak elszállása mintegy 21 ezer kis- és középvállalkozást (kkv) sodor a csőd felé Magyarországon, mivel ők idővel nem tudják majd a durván megugró áramköltségeket áthárítani, ezért az ő esetükben javasolta azt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a kormány felé, hogy tegyék lehetővé a rezsicsökkentett egyetemes szolgáltatói körbe való belépésüket és pont ezt jelentette be tegnap a kormány – derül ki az MKIK pénteki közleményéből. Az viszont egyelőre nem hangzott el a tegnapi kormánybejelentések között, amit a kamara szintén javasolt, miszerint mérlegeljék az energiaszolgáltatók egyéb díjainak átmeneti befagyasztását, illetve újabb díjak bevezetésének megtiltását. Orbán Viktor kormányfő a péntek reggeli rádióinterjúban egyébként azt mondta: csak a jövő hét elején hozzák meg a végső döntést az egyetemes szolgáltatói kör kibővítéséről a vállalkozások számára, így az is lehet, hogy ennek keretében dől majd el a kamara által javasolt díjbefagyasztások és tiltások kérdése is.

Az MTI által közzétett anyag szerint a vállalkozásoknak a kőolaj, illetve földgáz árának növekedése már önmagában is problémát okoz, de ezt még tetézik az energiaszámlához kapcsolódó további tételek, például a rendszer használati díj, illetve a nemrégiben bevezetett energiahatékonysági díj. Rámutattak arra, az érintett vállalatok jelentős része olyan szakterületen dolgozik, amely nem teszi lehetővé a megemelkedett energiaköltség áthárítását a fogyasztókra. Ez a helyzet rontja az érintett cégek jövedelmezőségi és versenyképességi pozícióját, a vállalkozások csak veszteségesen tudnak működni, idővel kénytelenek lesznek csődöt jelenteni, bezárni.

A közleményben a kamara kitér arra, a növekvő energiaárak negatív hatásainak kivédésére javasolta az MKIK, hogy

meghatározott kkv-kör számára legyen lehetőség belépni az egyetemes szolgáltatásba, valamint mérlegeljék az energiaszolgáltatók egyéb díjainak átmeneti befagyasztását, illetve újabb díjak bevezetésének megtiltását.

Parragh László, az MKIK elnöke a közleményben rámutatott arra, hogy az energiaárak vállalatokat érintő kormányzati csökkentése újabb, kamara által javasolt mentőöv a kkv-szektornak.

Amint a Portfolio is megírta: Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön jelentette be, hogy megnyitják a kisvállalkozóknak is a lehetőséget, hogy belépjenek az egyetemes szolgáltatói körbe, így ők is a rezsicsökkentett árat fizethetik az energiáért. Gulyás jelzése szerint azok a cégek élhetnek a lehetőséggel, amelyeknél a foglalkoztatottak száma legfeljebb 10 fő, és az éves nettó árbevételük, vagy mérlegfőösszegük 4 milliárd forintnál alacsonyabb. Amint jeleztük, ez több tízezer cégnek jelentheti majd a rezsicsökkentett, hatóságilag meghatározott ernyő alá való bemenetelt és most ezt erősíti meg a kamara 21 ezer céget jelző száma is.

Gulyás kérdésre azt is elmondta: az egyetemes szolgáltatói körbe való belépés és az ott maradás határidő nélküli lesz ennek a kkv-körnek, tehát addig maradhatnak, amíg az árak indokolják. Ebből arra következtettünk, hogy az egyetemes szolgáltatói kör kibővítése csak az áramra vonatkozik és a januártól kezdődő új áramévre értendő. Ezt látszik megerősíteni az MKIK mai közleménye is, hiszen abban Parragh László hangsúlyozta: a csütörtöki Kormányinfón elhangzott bejelentése teljes mértékben összecseng a kamara javaslatával (így tehát a 10 fő alatti státusszal és a 4 milliárd forint alatti árbevétellel/mérlegfőösszeggel).

Az, hogy az érintett vállalkozások beléphetnek az egyetemes szolgáltatói körbe, csökkentett áron juthatnak a villamosenergiához, újabb jelentős segítség a nemzetgazdaság szempontjából kiemelten fontos szektor számára

- tette hozzá az MKIK elnöke a közlemény végén.

