Fontos bejelentéseket tett az Enefi

Az Enefi több bejelentést is közzétett az BÉT honlapján, többek között ingatlan adásvételi szerződések pénzügyi zárásáról számolt be a cég.

A bejelentések közül az elsőből kiderült:

A balatonfenyvesi ingatlan adásvétele csütörtökön pénzügyileg zárult.

A Meder utcai ingatlanok adásvétele csütörtökön pénzügyileg zárult.

Az EETEK Ltd. által bonyolított részvényadásvételi szerződések csütörtökön pénzügyileg és fizikailag is zárultak, melynek következtében az EETEK Ltd. tulajdonában 500 000 darab ENEFI törzsrészvény és 1 795 000 darab ENEFI elsőbbségi részvény került.

A második közleményből kiderült, hogy csütörtökön a bíróság honlapján megjelenített közlemény szerint, a társaság gyergyószentmiklósi kapcsolt vállalkozása, az E-Star CDR SRL (CDR) pernyertességével zárult másodfokon egy peres eljárás. A CDR korábban a kártérítési per jogalapja tekintetében már jogerősen pert nyert az önkormányzattal szemben. Ezt követően az összegszerűség vonatkozásában pertaktikai okokból három per van folyamatban, melyből a legkisebb pertárgyértékű, távhőár különbözetről szóló per záródott le a CDR pernyertességével.

A harmadik közlemény szerint az MNB piacbefolyásolás és bennfentes kereskedelem tárgyában korábban hozott határozatával szemben érintettek által benyújtott keresetet elutasító Fővárosi Törvényszék döntése ellen az érintettek felülvizsgálati kérelmet nyújtottak be a Kúriához, mely a felülvizsgálati kérelem tárgyában csütörtökön tárgyalást tartott. A Kúria (ismételten) hatályon kívül helyezte a Fővárosi Törvényszék ítéletét új eljárás lefolytatására utasítva a bíróságot.

A negyedik közlemény arról szólt, hogy az ENEFI korábban tájékoztatott arról, hogy a Magyar Nemzteti Bank piacfelügyeleti eljárás tárgyában született, vonatkozó számú határozatának rendelkező részében az MNB megtiltotta a társaság számára, hogy a határozatban foglalt jogsértést megvalósító magatartást megismételje. Az MNB a jogsértést megvalósító magatartás megismétlésének megtiltására vonatkozó intézkedés alkalmazását „szükségesnek és egyben elegendő intézkedésnek tartotta” (idézet a határozatból). A társaság vitatja, hogy jogsértést követett volna el. Az MNB által kifogásolt magatartás abban áll, hogy a határozat szerint a tőkeemeléssel érintett vagyonelemek egy részénél (ingatlanok) a Társaság nem tudta igazolni azt, hogy „a Közzétételt – illetőleg az ingatlanokra vonatkozó adásvételt - megelőzően készült volna dokumentált, utólag is bemutatható ingatlanértékelés” (idézet a határozatból).

Az Enefi árfolyama tegnapi záróértéke közelben jár a mai kereskedésben, míg idén 41,8 százalékot emelkedett.

Címlapkép: Budapesti Értéktőzsde