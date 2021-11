Drámai küzdelem folyik a magyar kórházakban, a betegek többsége oltatlan

Magyarországon ritkaságszámba menő felvételeket készíthetett az M1 stábja a Honvédkórház Covid intenzív osztályán folyó megfeszített küzdelemről. Az ápoltak többsége nem kapott oltást.

A megrázó riport szerint

az ápolók, nővérek és orvosok rendkívüli nyomás alatt dolgoznak,

a lélegeztetésre szoruló fertőzöttek többsége nem kérte az oltást,

sokuk állapota olyan gyorsan romlik, hogy már nem tudják őket megmegmenteni,

a tévés kollégák olyan beteggel is beszéltek, aki azt mondta, ha egyszer kijut a kórházból, biztosan beoltatja majd magát,

az intenzív osztály vezetője pedig arról beszélt, hogy az emberek még mindig nem veszik komolyan, hogy az oltás nélkül akár bele is halhatnak a koronavírusba,

Péter Ádám intenzív terápiás szakorvos elmondása alapján ritka, hogy valaki oltással kerül az intenzív osztályra,

aki oltással kerül az intenzív osztályra, sokkal jobb eséllyel kerül ki élve, legyen az bármelyik oltóanyag, hiszen nem ezen múlik.

A riportban megszólaló fiatal férfi beteg azért nem oltatta be magát, mert korábban enyhe tünetekkel átesett a fertőzésen, így azt gondolta, védett, idén novemberben viszont kétoldali tüdőgyulladást és tüdőembóliát kapott. Be kellett látnia, hogy oltás nélkül nem megy. Édesanyja, akit viszont beoltottak, és most szintén pozitív lett a tesztje, két lábon kihordja a fertőzést, a férfi elmondása szerint semmi baja nincs.

