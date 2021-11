Megszólalt a WHO a kötelező oltás bevezetéséről

A WHO európai vezetője, Hans Kluge arról beszélt, hogy további félmillió ember halhat bele a koronavírusba Európában jövő márciusig, hacsak nem jönnek azonnali ellenlépések – számol be a hírről a The Guardian

Hans Kluge nagyon aggódik a koronavírus új fertőzéshulláma miatt Európában, szerinte márciusig további 500 ezer ember halhat bele a vírus szövődményeibe, ha nem lesznek sürgős és erős ellenlépések – erről a BBC-nek beszélt a WHO európai elnöke.

A koronavírus új hulláma egyre több európai országot kényszerít szigorúbb intézkedések meghozatalára: Ausztria ezen a héten jelentette be, hogy februártól mindenki számára kötelezően előírja a védőoltást, emellett hétfőtől teljes lezárást vezetnek be az országban legalább december 12-éig. Szigorú intézkedéseket jelentettek be Csehországban és Szlovákiában is.

Kluge szerint az olyan faktorok, mint a téli influenza szezon és az alacsony átoltottság vezettek az esetszámok növekedéséhez. Azt kérte az emberektől, hogy minél többen vegyék fel a koronavírus elleni oltást, az országok tegyenek többet a közegészségügy érdekében és legyen minél több, koronavírus elleni gyógyszer kifejlesztve.

Szerinte azonban az oltás kötelezővé tétele kellene, hogy az utolsó lépés legyen.

Címlapkép: Getty Images