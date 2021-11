Hatalmas tüntetés volt Brüsszelben a járványkezelési szigorítások ellen

Több tízezren vonultak utcára Brüsszelben a belga kormány szerdán bevezetett, a koronavírus-járvány visszaszorítását célzó új intézkedései ellen tiltakozva, miközben az újonnan regisztrált fertőzöttek száma napi 12 ezer fölé emelkedett, és hatszáznál többen kényszerülnek intenzív ellátásra Belgiumban a közegészségügyi intézet vasárnapi jelentése szerint.

A vasárnapi megmozdulás résztvevői Brüsszel központjából az Európai Unió intézményeinek helyet adó kerületbe vonulnak, ahol a beoltásra vonatkozó kormányzati felszólítások, valamint a zárt helységekben kötelező maszkviselést és a védettségi igazolvány felmutatását előíró új szabályok ellen tiltakozó beszédeket tartottak.

A bejelentett és a belga főváros által engedélyezett felvonulás szervezői Együtt a szabadságért jeligével hívták össze a menetet. A résztvevők legtöbbje orrot és szájat eltakaró maszk nélkül vonult. Helyszíni beszámolók szerint a felvonulók füstbombákat gyújtottak és petárdákat durrogtattak.

A rendőrség közlése szerint a kora estig tartó tüntetésen mintegy 35 ezren vettek részt. A tüntetők közül mintegy százan összecsaptak a rendőrökkel. A rendbontók köveket dobáltak, autókat és kukákat gyújtottak fel, kirakatokat törtek be, több rendőrautót is megrongáltak. Megfékezésükre a rendőrök vízágyút használtak, valamint könnygázt vetettek be. Legkevesebb 44 embert előállítottak. Három rendőr megsérült - közölték.

Philippe Close Brüsszel polgármestere Twitter-üzenetében elítélte a rendbontást, és közölte, hogy utasítást adott a videófelvételek elemzésére az esetleges előállítások megkönnyítésére.

A szomszédos Hollandiában a kormány szigorító járványügyi intézkedései ellen pénteken Rotterdamban, szombaton Hágában tüntettek az esti órákban. Mindkét megmozdulás erőszakba torkollott. A tiltakozók köveket dobáltak, autókat gyújtottak fel és tűzijáték-rakétákat lőttek ki. A Rotterdamban tartott tüntetés során két embert meglőttek, legkevesebb 51 embert letartóztattak. Hágában vasárnapra virradóan 30 embert állítottak elő az előző esti erőszakos eseményeket követően.

A belga közegészségügyi intézet vasárnapi jelentése szerint a koronavírussal újonnan regisztrált fertőzöttek napi átlagos száma 12 ezer fölé emelkedett az országban, és hatszáznál is többen szorulnak intenzív ellátásra.

Az elmúlt hétnapos időszakban naponta átlagosan 12 054 ember szervezetében mutatták ki a vírust, ami 19 százalékos emelkedést jelent az előző hét adataihoz képest. Kórházba naponta átlagosan 268 embert szállítanak a fertőzés miatt, 29 százalékkal többet, mint a múlt héten. Jelenleg 2957 embert ápolnak belga kórházakban koronavírussal, közülük 603 beteg fekszik intenzív osztályon. Ez az adat egy hét alatt 24 százalékkal emelkedett. Átlagosan naponta 31-en halnak meg Belgiumban a koronavírus okozta szövődményekben, 29 százalékkal többen mint az előző hétnapos időszakban. A járvány kezdete óta 1 millió 581 ezer 500 fertőzöttet vettek nyilvántartásba és 26 568-an estek a SARS-CoV-2 koronavírus áldozatául Belgiumban.