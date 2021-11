27 százalékkal többet érhet az Alteo az MKB szerint

Az MKB új elemzési modellt készített az Alteora és felemelte a célárát 2185 forintra, az ajánlása pedig vétel.

Az elmúlt években az Alteo életében sok változás ment végbe, ami miatt az MKB úgy tartja, hogy a társaság eredménypotenciálja sokat változott, és némileg meghaladhatja a menedzsment 2019-es év végi előrejelzését, amely 6-7 milliárd forint körüli EBITDA-ról szólt.

A fentiek miatt az MKB új modellt épített fel az Alteora.

Az MKB kiemelte, hogy az elmúlt években a technológiai változás elérte a közüzemi ágazatot is, többek között a hatékonyabb energiatárolás, a mesterséges intelligencia, a mikrohálózatok, a decentralizáció, a blokkláncon alapuló peer-to-peer energiakereskedelem formájában. A társaság új stratégiája; amely olyan új stratégiai akciókból is áll, mint az AI-alapú termelésirányítás és optimalizálás, új K+F+I pályázatok, az elektromobilitás vagy a hulladékgazdálkodás; az MKB szerint arra utal, hogy továbbra is egy növekedési sztoriról van szó.

A társaság fenn kívánja tartani a jelenlegi hitelminősítést (BBB-), ami azt jelenti, hogy a nettó adósság/ EBITDA arány folyamatosan 4 alatt marad, és az EBITDA/kamatfizetési arány nem haladja meg az 5-öt.

A célár meghatározásához az Alteo egy "sum of the parts" modellt építetett.

Ez azt jelenti, hogy egyenként határozták meg az erőművek EBITDA és D&A számait (gáztüzelésű erőművek, nap-, szél-, víz- és egyéb megújuló erőművek, villamosenergia-szolgáltatások és -kereskedelem, akkumulátor és VPP), szem előtt tartva, hogy az olyan speciális szegmensekek, mint a hulladékgazdálkodás, vagy elektromos mobilitás, nehéz modellezni.

A fentiek alapján az MKB egyéves célárát 1420 forintról 2185 forintra emelte, míg az ajánlás vétel. Ez a tegnapi 1725 forintos záróárhoz képest 26,7 százalékos felértékelődési potenciált jelent.

Címlapkép: Budapesti Értéktőzsde