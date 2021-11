Koronavírus: a tudósok már a delta plusz utáni szupermutánsról beszélnek

William Hanage, a Harvard TH Chan School of Public Health epidemológusa elsősorban arról beszélt, hogy a világban most már mindenhol a delta variáns vált dominánssá, illetve ezek alvariánsai. A régiónkban éppen megjelenő AY. 4.2 variáns Hanage szerint „nem gigantikusan fertőzőbb” a „sima” delta variánsnál. A WHO adatai szerint a „delta plusz” néven is emlegetett variáns 10-15%-kal fertőzőbb.

Ravi Gupta, a University of Cambridge mikrobiológusa arról beszélt, hogy „80%-ban biztos,” hogy a következő két évben lesz egy olyan mutáns, amely fertőzőbb lesz és súlyosabb tüneteket okoz majd, mint a delta variáns.

Arról is beszélt, hogy „elképzelhető,” hogy a delta és egy másik variáns virális rekombinációt hajt majd végre, melynek eredménye egy „szupermutáns” létrejötte lehet. Hozzátette: szerencsére az ilyen jelenség „nem túl gyakori.”

Gupta szerint ilyen mutáns azokban a világrészekben alakulhat ki, ahol még nem biztos a delta dominanciája. Hozzátette: a vakcinákkal lehet csak csökkenteni a szupermutáns kialakulásának esélyét.

A tudósok arról is beszéltek, hogy elképzelhető, hogy a sok mutáció miatt előbb-utóbb lesz egy olyan variáns, amely ellen már nem védenek a mostani vakcinák.

Címlapkép: Getty Images