Koronavírus: megérkeztek a kedd reggeli magyar adatok

Az elmúlt 24 órában 6518 új fertőzöttet igazoltak, elhunyt 171 beteg. 6830 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 663-an vannak lélegeztetőgépen. Tegnap óta oltási akcióhét zajlik Magyarországon, hétfőn közel 131 ezer oltást adtak be, több mint 18,5 ezer eddig oltatlan ember jelent meg az oltópontokon az első oltásért és 105 ezren a megerősítő harmadik oltást is felvették.

Az elmúlt 24 órában 6518 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 032 215 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. A megbetegedések száma 22 százalékkal nőtt az egy héttel ezelőttihez képest, ez az ütem elmarad az elmúlt egy hétben látott napi átlagos 27 százalékos növekedéstől.

171 beteg veszítette életét, az elhunytak száma a járvány kezdete óta összesen 33 343 főre emelkedett.

Nőtt a kórházban és a lélegeztetőgépen levők száma is: 6830 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 663-an vannak lélegeztetőgépen.

Ha a tavalyi őszi adatokhoz viszonyítjuk az idei felfutást, továbbra is vegyes a kép:

A fertőzöttek számának növekedése sokkal meredekebb idén, mint tavaly ilyenkor, ami vélhetően a fertőzőbb variáns és a sokkal enyhébb korlátozások eredménye.

A kórházi terhelés azonban egyelőre nem nő olyan mértékben, mint tavaly ilyenkor, a lélegeztetettek számának alakulása pedig szinte teljesen megfelel a tavalyi felfutásnak.

A halálozás viszont magasabb idén, mint tavaly, tavaly novemberben ugyanis volt egy trendtörés a halálozási számok felfutásában. Az, hogy az esetszám ennyire elvált a tavalyi görbétől, miközben a járvány súlyossági mutatói kevésbé, alighanem az oltásoknak köszönhető.

A beoltottak száma 6 043 116 fő, közülük 5 801 593 fő már a második oltását is megkapta, 1 939 582 fő pedig már a harmadik oltást is felvették. Egész héten oltási akcióhét zajlik. Hétfőn közel 131 ezer oltást adtak be, több mint 18,5 ezer eddig oltatlan ember jelent meg az oltópontokon az első oltásért és 105 ezren a megerősítő harmadik oltást is felvették. A magyar lakosság közel ötöde már a harmadik koronavírus-oltását is megkapta.

A járvány az ország dél-keleti megyéiben terjed a leggyorsabban.

