Szabad kezet adott a kormány, egymás után szigorítanak az iskolák

Gulyás Gergely múlt héten jelentette be, hogy az üzletekbe, a színházakba és mozikba maszk nélkül nem lehet majd bemenni, az iskolai szabályokról azonban az igazgatók dönthetnek. A bejelentés óta egymás után teszik kötelezővé az általános és középiskolák a maszkviselést, van, ahol csak a folyosókon kell viselni, máshol a saját tantermükben sem vehetik le a maszkot a diákok, sok általános és középiskolában lefújták a nyílt napokat és a hagyományos fogadóórákat, és reggelente újra mérik a gyerekek és a felnőttek testhőmérsékletét, írja az eduline.hu.

Múlt héten újabb korlátozó intézkedésekről döntött a magyar kormány, amelyekről Gulyás Gergely számolt be a múlt hét csütörtöki kormányinfón. Az intézkedések között szerepel többek között az is, hogy múlt hét péntek éjféltől zárt térben, többek között a mozikban, a színházakban és az üzletekben is ismét kötelező maszkot viselni,

az iskolai szabályokról azonban az igazgatók döntenek.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma múlt hét pénteken küldött erről levelet az iskolaigazgatóknak. Ebben azt írják, hogy a nevelőtestületek eddig is szigoríthattak a járványügyi előírásokon, ehhez csak a szülői szervezet és a diákönkormányzat véleményét kellett kikérniük, de ezentúl az igazgató egyedül is dönthet a maszkviselési szabályokról. A tárca azt javasolja, hogy ennek ellenére érdemes egyeztetni a szülőkkel és a diákönkormányzattal, és továbbra is érvényes az az alapszabály, hogy a maszkviselést senkinek sem lehet megtiltani.

Az eduline.hu több általános és középiskolában meghozott intézkedésről is ír:

2021.11.22-i hatállyal a Kispesti Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnáziumban is újra bevezették a kötelező maszkviselést a közösségi terekben. Amennyiben a tanár kéri, a tanórán is kötelező a maszk viselése.A budapesti II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban is úgy döntöttek, kötelezővé teszik a maszkviselést november 20-tól, azt az órákon sem lehet levenni . Az intézmény a járványhelyzet miatt a nyílt napokat lefújta, egyedül a „beiskolázási szülői értekezletet” tartják meg a héten.

. Az intézmény a járványhelyzet miatt a nyílt napokat lefújta, egyedül a „beiskolázási szülői értekezletet” tartják meg a héten. A XVII. kerületi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában és Gimnáziumban is változtattak a szabályokon, hétfőtől a tantermekben csak azoknak nem kötelező a maszk, akik az elmúlt hat hónapban átestek a betegségen, vagy már beoltatták magukat. A belépéskor kötelező a kézfertőtlenítés és a testhőmérséklet-mérés, a fogadóórákat pedig online tartják meg.

Az I. kerületi Petőfi Sándor Gimnáziumban hétfőtől a közösségi terekben, folyosókon, fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika előadókban kötelező a maszk viselése. Mindenkinek. Órákon, ha a tanár kéri, szintén kötelező a maszk. Szünetekben kérik a tanulókat, lehetőség szerint tartózkodjanak az osztálytermükben.

A fehérgyarmati Petőfi Sándor Technikumban is úgy döntöttek, élnek a kormányrendeletben felkínált lehetőséggel, és elrendelték a kötelező maszkviselést, belépéskor pedig a kezeket is fertőtleníteni kell. Az intézményben különböző munkacsoportokat is létrehoztak, többet arra az esetre, ha online vagy hibrid oktatásra kell átállni.

A Városmajori Kós Károly Általános Iskolában péntek óta kötelező a maszkviselés, a szülők csak az épület kapujáig kísérhetik a gyerekeket, a belépéskor fertőtleníteni kell a kezeket, emellett mérik a diákok testhőmérsékletét is. A szülőket arra kérik, hogy pótmaszkot is készítsenek be a diákoknak. Az intézményben csökkentik a „teremváltások” számát is, ami a koronavírus-járvány berobbanása óta bevett eszköz az oktatásban: ilyenkor az osztályok nem „vándorolnak” a szaktantermek között, hanem egész nap a saját termükben vannak, és oda érkeznek a szaktanárok.

A Sashegyi Arany János Gimnáziumban és Általános Iskolában is maszkot kell viselni péntek óta. Az intézmény tájékoztatójából kiderül, hogy „a covid és egyéb légúti megbetegedések számának emelkedése miatt” nemcsak a közösségi terekben, hanem a tantermekben is el kell takarni az orrot és a szájat.

A budapesti Fillér Utcai Általános Iskola épületébe is csak maszkban, kézfertőtlenítés után lehet belépni, a diákok napközben csak az órarendjüknek megfelelő tanteremben tartózkodhatnak, szünetben sem mehetnek át másik terembe. A maszkviselés egyelőre csak a folyosókon és a közösségi terekben kötelező, a tantermekben nem. Akkor kötelező a maszk használata a tantermekben is, ha az osztályban covid pozitív eset merült fel, de még nem történt központi intézkedés, vagy ha az osztályban bármilyen okból az adott napon 5 főnél több hiányzik. Egy-egy osztály szülői közössége dönthet úgy, hogy az osztályteremben is folyamatosan maszkot kell hordani.

A pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola igazgatója november 20-tól december 4-ig rendelte el a kötelező maszkviselést, az intézkedés célja a koronavírus járvány terjedésének megakadályozása, a jelenléti oktatás fenntartásának biztosítása.

A dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskola is néhány napja értesítette a szülőket arról, hogy a koronavírus-járvány miatt hétfőtől az aulában, a lépcsőházban, a folyosókon mindenkinek maszkot kell viselnie, a tanórákon, a tanáriban és a saját tanteremben azonban ez nem elvárás. Arra kérik a szülőket, gondoskodjanak arról, hogy gyermekénél minden nap legyen tiszta maszk, továbbá kérjék gyermeküket, hogy az épületbe lépve tegye is fel azt. Az iskolában múlt héten több osztály is digitális oktatásra állt át koronavírus-fertőzés miatt.

(eduline.hu)