Katasztrofális járványadatok érkeztek Magyarországról – Mi várható a következő időszakban?

A koronavírus-járvány kirobbanása óta nem regisztráltak olyan sok fertőzöttet , mint tegnap, miközben a kórházak is egyre leterheltebbek. A szennyvízadatok felemásak, azonban Müller Cecília tisztifőorvos heteken belül fordulatra számít.

Az elmúlt 24 órában 12 637 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak Magyarországon a friss járványadatok szerint; a koronavírus járvány 2020 eleji magyarországi kitörése óta sosem volt a napi esetszám 12 ezer felett, így ez új csúcsnak számít. Az elmúlt időszakban az esetszám 20-30%-kal emelkedett, egyelőre az esetszám alapján nincs jele annak, hogy elértünk volna a platóra. A kórházakban is egyre nehezebb a helyzet. A súlyos esetek száma tegnaphoz képest kis mértékben emelkedett, 6840 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 664-en vannak lélegeztetőgépen.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ heti felmérése szerint a szennyvízminták átlagos SARS-CoV-2 örökítőanyagának koncentrációja továbbra is magas, de a minták többségét stagnáló tendencia jellemzi. A szennyvízben mért koronavírus-örökítőanyag koncentrációja a mintavételi helyek többségében az emelkedett kategóriába esik. Ez alapján akár az is felsejlik, hogy már nem sokáig romlik tovább a helyzet.

Müller Cecília országos tisztifőorvos szerint az örökítőanyag stagnálása azt jelzi, hogy egy-két hét múlva a járványhullám tetőzhet Magyarországon. Persze jegyezzük meg, hogy voltak már olyan szennyvízadatok, amelyek később téves jelzésnek bizonyultak, így egy mintából az erős következtetések levonásával vigyázni kell.

A járvány reprodukciós rátája pedig továbbra is 1 felett van, vagyis egy ember több mint egyet fertőz meg a vírussal. Ferenci Tamás biostatisztikus modellje szerint az R csökkent az elmúlt időszakban, ami a már 3 hete bevezetett, november elsejei első szigorító lépésekkel is összefügghet, illetve azzal, hogy az emberek a korlátozások nélkül is óvatosabbá válhattak. A nagy kérdés az, hogy a bevezetett korlátozások 1 alá tudják-e szorítani a reprodukciós számot, a mostani R érték azt jelzi, hogy ezt még nem értük el.

Forrás: https://research.physcon.uni-obuda.hu/COVID19MagyarEpi/

Egyelőre a napi járványadatok inkább romlanak, mintsem javulnának. Ma új rekordra emelkedett a pozitív tesztek aránya a mintákban a járvány negyedik hullámában, amit azt jelenti, hogy miközben új rekordra emelkedett a fertőzésszám, romlott a detektálási hatékonyság. Vagyis a járványhelyzet – a feltáratlan esetek növekedése miatt – gyorsabban romlik, mint ahogy az a 12 ezres rekordfertőzöttből sejteni lehet.

