Több mint félmillió koronavírus-gyorsteszt érkezik a magyar háziorvosokhoz

Újabb 576 ezer antigéngyorstesztet biztosít a kormány a háziorvosoknak és házi gyermekorvosoknak, hogy ezzel is segítse a járvány megfékezését - olvasható a koronavirus.gov.hu oldalon szerdán közzétett tájékoztatásban.

A teszteket ezúttal is a kormányhivatalokon keresztül kapják meg a háziorvosok, a kiszállítás csütörtökön kezdődik és november végéig a tesztek megérkeznek a praxisokba. A háziorvosok és házi gyermekorvosok októberben is kaptak 800 ezer gyorstesztet azért, hogy kiszűrjék koronavírus-gyanús betegeket a szezonális légúti betegségek tüneteivel jelentkezők közül. A koronavírusfertőzés gyanújáról továbbra is a háziorvos dönt.

Emlékeztettek: koronavírus-fertőzés gyanújára utaló tünet a száraz köhögés, láz, nehézlégzés, hirtelen szaglásvesztés vagy az ízérzés zavara. Emellett a háziorvos szakmai tapasztalata alapján egyéb tünetet is gyanúsnak ítélhet. Továbbá minden olyan esetben el kell végezni a tesztet, ha a tünetes beteg egészségügyi dolgozó, szociális dolgozó, szociális gondozott, szoros kontaktja igazolt koronavírus-fertőzöttnek vagy járóbeteg- illetve fekvőbeteg- ellátásra szorul.

Koronavírus-gyanús beteg esetén a gyors diagnózis felállításáért a háziorvos a beteg jelentkezésekor az antigéngyorstesztet a háziorvosi rendelőben végzi el vagy dönthet úgy, hogy átirányítja a pácienst egy PCR-mintavételi pontra, illetve ha a beteg állapota szükségessé teszi, akkor mentőt rendel otthoni mintavételezésre - írták.

Közölték azt is, hogy a PCR-mintavételezést emellett hatósági áron továbbra is végeznek az erre kijelölt egészségügyi szolgáltatók.

Igazolt fertőzés esetén a hatósági házi karantén továbbra is 10 nap, amennyiben pedig a tünetek súlyosak, a háziorvos megszervezi a beteg kórházi ellátását - ismertették. A kormányzati tájékoztató oldalon felhívták a figyelmet arra, hogy a vírus ellen a védőoltás jelenti a legerősebb védelmet.

A betegség súlyos lefolyásának a beoltatlanok vannak leginkább kitéve.

A beoltottak kevesebb mint 1 százaléka betegszik meg, és a betegség lefolyása az oltottaknál általában jóval enyhébb. A fertőzés következtében kórházba kerülés esélye négyszer nagyobb az oltatlanoknál, az intenzív osztályra kerülés esélye pedig tízszeres, bizonyos krónikus kockázatoknál pedig akár tizenhétszeres is lehet. A megerősítő harmadik védőoltás is nagyon fontos, ezzel újra magasra, 80-90 százalékra lehet emelni a szervezet védekezési képességét - olvasható a koronavirus.gov.hu oldalon.

