Bejelentették: komoly változások lesznek az uniós Covid-igazolványnál, rengeteg magyart érintenek

A szerdán kiszivárgott információkhoz képest is jelentős változások lesznek az uniós digitális Covid-igazolványban, amelyek így rengeteg magyart is érintenek, akik valamely más tagállamba szeretnének utazni - derül ki az Európai Bizottság által csütörtökön bejelentett javaslatokból.

Figyelni kell a 9 hónapos időkorlátra

Az egyik legfontosabb változás, hogy az uniós Covid-igazolvány érvényességi idejét egységesen 9 hónapban javasolja korlátozni az Európai Bizottság. A döntést a tagállamokat tömörítő Tanácsnak kell meghoznia a következő hetekben. A 9 hónapos érvényesség azt jelentené, hogy egydózisú oltás esetén az egyetlen oltás, a kétdózisúaknál pedig a második dózis beadása után 9 hónapig lenne érvényes az igazolvány az EU más tagállamaiba való belépéshez.

Mivel az új szabályokat 2022. január 10-től javasolja életbe léptetni a Bizottság, így aki pl. 2021. április 10. előtt adatta be a második oltását Magyarországon, annak jövő január 10-től már nem lesz érvényes az uniós Covid-igazolványa.

Emiatt csak akkor léphet be más tagállamba, ha vagy addig beadatja magának a 3. oltást (annak beadása utántól egyelőre nem szab meg érvényességi időt a digitális igazolványra a Bizottság, mert nincs még elég tudományos kutatási eredmény, hogy a 3. oltás mennyi ideig hatékony), vagy a beutazás előtt/után tesztelik és negatív eredményt tud felmutatni.

Ha valaki például idén május 15-én vette fel a második oltását Magyarországon, akkor annak a 9 hónapos korlátból adódóan jövő február 15-ig érvényes az uniós Covid-igazolványa, így tehát az azt követő időszakra tervezett uniós utazásához két lehetősége van: vagy felveszi addig a 3. (booster) oltását, vagy az utazás előtt/belépéskor negatív tesztet produkál.

Fontos változás ehhez kapcsolódóan, hogy a harmadik oltás feltüntetésére is van már technikai megoldás az uniós Covid-igazolványban. Ezt a Bizottság egy november 17-i intézkedésében fogadta el, aminek az a lényege, hogy egyrészt a tagállamoknak is ki kell bocsátaniuk egy igazolást, hogy ott tényleg megkapta az érintett személy a harmadik oltását (itthon praktikusan a védettségi igazolványról szóló saját QR-kódban is megjelenik) emellett, pedig az unós Covid-igazolványban is meg fog egységesen jelenni a harmadik oltás ténye.

Egydózisú (pl. Janssen) kezdeti vakcina esetén a harmadik oltás adatait a "2/2" kezdetű részben kell keresni, kétdózisú első vakcina (pl. Pfizer) esetén a harmadik oltás adatait pedig a "3/3" kezdetű résznél találjuk majd meg.

Jön egy vészfék-mechamizmus

Rendkívül fontos az a bizottsági javaslat is, amely beépítene egy vészfék funkciót az egyes tagállamok járványkezelési gyakorlatába. Ez azt jelentené, hogy ha valamely tagállamban gyorsan romlik a járványhelyzet (pl. új, aggodalomra okot adó variáns felbukkanása miatt és már egyébként is a sötétvörös színkód érvényes rá a sok új fertőzött, a sok pozitív teszt, illetve most javasolt új kategóriaként a relatív alacsony átoltottság miatt, ld. alább), akkor a tagállamok válságstábja összeülhet az érintett tagállam, vagy akár az Európai Bizottság (!) kezdeményezésére is, hogy közösen megvitassák, mit lehetne tenni. Ebben a válságstábban azt vitatnák tehát meg, hogy a tagállamok milyen közös intézkedéseket hajtsanak végre a bajban lévő tagállam járványhelyzetének kezelésére, illetve annak a kockázatnak az enyhítésére, hogy abból az országból tovább terjed a járvány (új, aggodalomra okot adó variáns) a kontinens más részeire is.

Ez a mechanizmus, ha a tagállamok rábólintanak, gyakorlatilag azt is jelenti, hogy ha valamely tagállamban a súlyos járványhelyzet mellett sem tesznek meg ésszerűen minden lépést a helyzet javítására, akkor akár az Európai Bizottság is kezdeményezheti a tagállamokat tömörítő válságstáb felállítását, hogy így vegyék rá a tagállamot hathatós lépések megtételére, például a sötétvörös színkódú országgal szemben alkalmazott utazási korlátozások egységes kivetésén keresztül.

Változik a színkódos térkép tartalma és a rá épülő szabályok is

Amint fentebb említettük: a harmadik fontos változás, hogy bővül annak a térképnek az információtartalma, amelyet minden héten csütörtökön kiad az Európai Betegségmegelőzési és Kontroll Központ (ECDC) azért, hogy látványosan érzékeltesse a járványhelyzet alakulását, illetve alapot adjon a tagállamoknak a beutazási szabályok módosítására. A legfrissebb térképet éppen most csütörtökön délután hozták nyilvánosságra, amelyen továbbra is sötétvörös kategóriában van Magyarország egész területe. Erről külön cikkünk:

Az Európai Bizottság mai javaslata, amely majd január 10-től lépne hatályba, azt jelenti, hogy a térképen a színkódok megmaradnának (zöld, sárga, vörös, sötétvörös), de a színkódok megadásánál az új fertőzéses esetszámokat súlyozni kell az adott régióbeli átoltottság szintjével az ECDC által kidolgozott módszertan szerint. Ennek oka, hogy mivel az oltások a fertőzés átadását is fékezik, ezért ha egy régióban viszonylag magas az átoltottság, de közben magas az új fertőzéses esetszám is, akkor az kevésbé súlyos járványhelyzetet (és más területekre való fertőzés áthurcolási esélyt) jelez, mint egy alacsony átoltottságú régióban a magas esetszám. Így tehát

az egyes országok, illetve azon belül a régiók színkódjánál nem önmagában a fertőzéses esetszámot veszik figyelembe, hanem az átoltottság szintjével együtt.

A másik megközelítés, ami továbbra is számítani fog a színkódoknál, az az elvégzett teszteken belüli pozitivitási arány: minél magasabb a pozitivitási ráta, annál súlyosabb a járványhelyzet, illetve a ténylegesen fertőzöttek aluldetektálása. Fontos újítás itt, hogy a nem kellő mennyiségben tesztelő (túl magas pozitivitási rátát produkáló) országok sötétszürke besorolást kapnának, amely országról pedig nincs elegendő adat, világosszürkét.

Az egész színkódos történet pedig azért fontos, mert ez határozza meg, hogy az oda, vagy onnan történő utazásra milyen szabályokat határozhatnak meg a tagállamok. Az Európai Bizottság mai további javaslata szerint a zöld (legkedvezőbb), illetve a sötétvörös (legsúlyosabb) járványhelyzetben lévő régiókba be- és az onnan kiutazókkal szemben felmentést adnának az egyéni megközelítésű (azaz az uniós Covid-igazolványra épülő) járványkezelés alól.

Ez azt jelenti, hogy ha egy ország adott régiója, vagy a teljes ország a sötétvörös színkódot kapja, vele szemben (az oda be-, vagy onnan kiutazni vágyókkal szemben) akkor is el lehet rendelni külön szigorúbb beutazási szabályokat, ha közben az adott illető tudja igazolni a védettségét pl. az uniós Covid-igazolvánnyal.

A friss javaslat konkrétan azt tartalmazza, hogy az ilyen régióba be-, vagy onnan kiutazó emberekkel szemben még az utazás előtt külön negatív vírusteszt elvégzését is meg lehet követelni, illetve karantént is el lehet várni a megérkezésük után.

A helyzet másik, kedvezőbb véglete az, hogy a zöld színkódú régiók kapcsán a Bizottság javaslata szerint semmilyen korlátozást ne rendeljenek el a tagállamok (tehát még az oltatlanokra, Covid-igazolvány nélküliekre se vonatkozzanak korlátozások. A Bizottság egyébként rögzíti, hogy mivel uniós alapelv az emberek szabad mozgása a közös piacon belül, ezért csak a helyzet súlyosságával arányos mértékben lehet korlátozni az emberek mozgását. Így tehát hangsúlyozta:

csak kivételesen indokolt esetben, pl. egy új, aggodalomra okot adó vírusvariáns felbukkanása esetén van jogalapja egy tagállamnak, hogy egy másik tagállami állampolgár belépését megtagadja.

További részletek hamarosan.

