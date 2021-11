Összeomolhat év végére a rendezvénypiac, elmaradnak a céges bulik

Egy-egy riasztóbb fertőzöttségi vagy halálozási adat közlése után máris jönnek a rendezvény-lemondások – nyilatkozta az Indexnek Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke. Az év végéig mindössze a két évvel ezelőtti forgalom 10-20 százalékának megfelelő a leadott rendelésállomány-mondta.

Erős szeptemberi forgalom után – amit részben a járványvédelmi aggodalmak miatt előrehozott rendezvények, díjátadók és konferenciák generáltak a felszabadultabb fogyasztás mellett – lényegében október közepe, azaz az újabb járványhullám látványosabb felfutása óta tapasztalják az ágazatban, hogy folyamatosan esik vissza a céges és egyéb rendezvényekre szóló rendelésállomány - írja az Index.

Állítólag annak is erős negatív hatása volt nemcsak a vendéglátásra, de a szállodaszektorra is, hogy november 19-én Kásler Miklós emberi erőforrás miniszter megtiltotta az egészségügyi témájú rendezvényeken, továbbképzéseken való részvételt a járvány felfutása miatt, és a dolgozók megóvása érdekében.

JELENLEGAZ ÉV VÉGÉIG MINDÖSSZE A KÉT ÉVVEL EZELŐTTI FORGALOM 10-15-20 SZÁZALÉKÁNAK MEGFELELŐ A LEADOTT RENDELÉSÁLLOMÁNY, DE SOKAN MÉG KIVÁRNAK, MIELŐTT DÖNTENEK, HOGY MEGTARTANAK-E EGY-EGY RENDEZVÉNYT

– mondta Kovács László. Ezek is kisebb, 50-80-100 fős események, a multinacionális szektorban lényegében tartózkodnak a termelést, a munkát veszélyeztető nagyobb belső céges események szervezésétől.

A lapnak Baldauf Csaba, a Magyar Szállodaszövetség elnöke is megerősítette, hogy az első komolyabb csapás az év végi forgalomra az egészségügyi rendezvényeken való részvételt tiltó miniszteri utasítás volt a szállodáknak, de most már szinte minden más ágazatban is mondják vissza az akár több százfős rendezvényeket is, ez pedig egyaránt sújtja a vidéki és a fővárosi házakat is.

