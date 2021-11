Több ezer milliárd dolláros üzleti lehetőség, mégis alig ismerik a vállalatok

Több ezer milliárd dolláros üzleti lehetőség rejlik a körforgásos gazdaságra való átállásban globálisan, mégis a legtöbb gazdasági szereplő még nincs tisztában a részletes lehetőségekkel, egyéni szinten pedig sokan azt gondolják, hogy ha a papír a kék, a műanyagpalack pedig a sárga fedelű szemetesbe kerül, akkor ki is lehet pipálni a körforgásos szemléletet. A rendszer ennél nemcsak, hogy bonyolultabb, de a klímacélok elérésében is kiemelt részt képez. A körforgásos gazdaság eléréséért bevezetett stratégiákkal 39%-kal csökkenne az üvegházhatást okozó gázok globális kibocsátása. Hogyan érhetjük el a klímavédelmi célokat a körforgásos átmenet révén? - ez az égető kérdés állt a mai Körforgásos Gazdasági Summit középpontjában.

Az egész világ távol van még a körforgásos gazdaság megvalósításától, pedig ez számos eszközt és komplex rendszert kínál, amely hatékony választ jelent az éghajlatváltozás kezelésére, és a biodiverzitás újraépítésére is. A körforgásos gazdaságra való áttérés egyben egy nagy üzleti lehetőség, a koncepció lényegét a legtöbb gazdasági szereplő még nem ismeri mélyrehatóan, holott ezen modell alkalmazásával növelhető a gazdaság rugalmassága, valamint könnyebbé válik az éghajlatváltozásról szóló Párizsi Megállapodás, valamint az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljainak elérése is.

4,5 ezer milliárd dolláros üzleti lehetőséget jelenthet világszinten a körforgásos gazdaság 2030-ig.

Mi a körforgásos gazdaság?



A jelenlegi, ún. lineáris gazdasági modellben a technikai és biológiai alkotóelemeket a természetből kivesszük, átalakítjuk, majd felhasználás után hulladékként kezeljük, melynek jelentős részét nem forgatjuk vissza a folyamatba. Ezzel szemben a körforgásos gazdasági modellben az anyagcsere-folyamatok zárt körben történnek, a hulladék szinte 100%-osan hasznosul, a biológiai, illetve technológiai alkotórészek minőségi veszteség nélkül visszakerülnek a körfolyamatokba. A körforgásos gazdaságra való áttérés tehát nem más, mint a piacok, a fogyasztók és a természeti erőforrások közti viszony újragondolása, a természeti erőforrásokkal való felelős gazdálkodás révén.

A Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH), a Holland Nagykövetség és az Innovációs és Technológiai Minisztérium kezdeményezésével létrejövő Körforgásos Gazdasági Platform mai eseményén Désirée Bonis, Hollandia magyarországi nagykövete elmondta, hogy a körforgásos gazdaság Hollandia diplomáciai tevékenységének jelentős pillére, és ez a régió kiemelt szerephez jut ebben.

Türelmesnek kell lenni, Hollandiában 40 évvel ezelőtt kezdtünk el a hulladékgazdálkodással ténylegesen foglalkozni, mostanra értük el, hogy a hulladékok negyede a körforgásos gazdaságba kerüljön.

- emelte ki a nagykövet.

Bodor Tibor, az ING Bank magyarországi és közép-kelet-európai vezetője, az esemény házigazdája kiemelte, hogy egyre több, piacot meghatározó résztvevő jelenik meg a körforgásos gazdasági folyamatokban. Ez optimizmusra ad okot és arra a reményre, hogy felgyorsulnak a körforgásos gazdaságra történő átalakulások.

Meg kell változtatnunk a viselkedésünket, és a 100 százalékban megújuló energiaforrásokra átállni.

- tette hozzá a vezető.

Tagország, vállalatok, egyének egyszerre lépnek

A tettek drasztikus felgyorsítására van szükség a Párizsi Megállapodás céljainak eléréséhez. A most lezárult COP26 egyik legfőbb sikere, hogy ambiciózusabb, nettó nulla kibocsátású nemzeti vállalások történtek. Míg három héttel az esemény előtt a globális kibocsátás mindössze 2/3-át fedezték a nettó nulla célkitűzések, a COP26 után ez már 90% volt.

"Magyarország is vállalta, hogy 2030-ig 55%-kal csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását. Azt gondolom, hogy komoly kockázatot vállal az a cég, amely nem csatlakozik ehhez aktívan. Már nem lehet csak az alacsony karbonkibocsátás a cél, a klímasemleges működést kell elérni minél előbb. Minden szinten új technológiai megoldásokra, a körforgásos gazdaság elterjesztésére kell fókuszálni. Természetesen a fogyasztói szokások gyors megváltozása is hozzátartozik ehhez. Egyre több jobb példát látunk, ahol a körforgásos gazdaság beépítésre kerül a cégek működésébe, legtöbbször ezek a megoldások új üzleti lehetőségként jelennek meg a meglévő „anyagigényes” folyamataik mellett. A robbanásszerű fejlődéshez azonban az is kell, hogy egyre inkább váltsák le azokat, hisz így csökkenhet csak a természeti erőforrások felhasználásának növekedése. Nagy felelősség kerül most a cégek döntéshozóira, a körforgásos gazdaság megvalósítása nélkül a másfél Celsius fokban maximált hőmérsékletemelkedési cél nem lesz elérhető" - mondta el beszédében Ifj. Chikán Attila a BCSDH elnöke.

A víz jelentősége a fenntarthatósági célokban

A világnak három kritikus kihívással kell szembenéznie: a klíma-vészhelyzettel, a természeti sokszínűség elvesztésével és a növekvő, társadalmi egyenlőtlenségekkel. A klímaváltozás most történik: hőhullámok, aszályok, özönvízszerű esőzések vagy éppen heves szélviharok formájában érzékelhetjük egyre erősödő hatásait. Az éghajlatváltozás döntő része a vízen keresztül jelentkezik majd. A természeti erőforrások közül kiemelt figyelmet érdemel a víz, mint a hatékony klímaadaptáció alapja.

Magyarországot az átlaghőmérséklet emelkedése mellett várhatóan a fokozódó vízhiány fogja leginkább érinteni.

A víz körforgásának megvalósítása sürgető és szükségszerű. Ezzel a felhasznált vízkészleteket minél tovább a rendszerben tartva, hozzájárulva a vízlábnyom csökkentéséhez és redukálva kitettségünket a klímaváltozás hatásainak. A Körforgásos Gazdaság Summit vendégelőadója volt Vojtech Vosecky, körforgásos gazdaság szakértő, a Circle Economy nemzetközi szervezet munkatársa, és többek között Prága városának a körforgásos gazdaságra való átállásáért felelős irányítóbizottságának elnöke, aki a klímavédelmi célok és a körforgásosság összefüggéseiről adott elő.

A lakhatási, táplálkozási és mobilitási szokások megváltoztatásával 70%-os kibocsátás-csökkenés érhető el. A jelenlegi fogyasztási szokások folytatásával globálisan 177 gigatonna nyersanyagra (szén, fa, homok, gabonák, zöldségek, gyümölcsök, stb.) lesz szükség évente, tavaly ez még csak 100 gigatonna volt. Ha 80 gigatonnára szorítjuk vissza, akkor is 3-6 Celsius fokos hőmérséklet-emelkedésre számíthatunk.

- mondta el előadásában Vojtech Vosecky, majd hozzátette, hogy aa nagyobb szintű körforgásos gazdaságra állunk át, akkor tudunk új kibocsátási útra áttérni.

Magyarország jelenleg nem gazdálkodik jól a természeti erőforrásaival, és messze még a körforgásosság, de biztató, hogy itt is elkezdődött az a törvényalkotói folyamat, amely már foglalkozik a körforgásos gazdaság kérdésével is. Fontos lépések ezek ahhoz, hogy Magyarország további fejlődése ne a természeti erőforrásaink felélésével történjen.

"A víz valamennyi fenntarthatósági célkitűzésben szerepel, és a legtöbb szektorban megjelenik. A következő év nagy feladata, hogy az eddig kidolgozott célkitűzések köre bővüljön. A vízzel kapcsolatos beruházásoknak azonban sajnos egyelőre nincs megtérülése, mert a víz értékelése alul marad a valós értékéhez képest" - mondta el Kovács Károly, az EU Fenntartható Finanszírozás Platformjának tagja, ügyvezető igazgató, BDL.

"A körforgásos gazdaság az egyik legjobb megoldás a klímaváltozás kezelésére, a kibocsátások 45%-a termékgyártásból ered, ami még inkább erősíti azt, hogy a fogyasztói szokások megváltoztatása elengedhetetlen. Sok olyan iparág van, ahol még nincs meg az a támogató technológia, amely segítené az átállást. Az átállások sok pénzügyi kockázatot rejtenek magukban, ezek azonosítása az első lépés. A természeti erőforrások túlzott használata fizikai kockázatot rejt magába, ami szintén beszivárog a gazdaságba, a finanszírozásba" - mondta el Dominic Keyzer, fenntarthatósági menedzser, Global Sustainability Department, ING Group.

Körforgásos gazdaságra való átállás - De hogyan?

Egy vállalat átállása az egész szervezetére vonatkozik, meg kell vizsgálniuk, hogy az egyes területeken milyen eredményeket tudnak elérni, ezek eltérőek lehetnek a cégek működésétől függően. Ahhoz, hogy a vállalatokat könnyebb legyen bevonni a körfogásos gazdaságba, arra is szükség van, hogy tudják, hogy most hol állnak és milyen lehetőségeik vannak a fejlődésre - mondta el Irene Martinetti, a WBCSD Circular Economy menedzsere.

A körforgásosság vállalati szintű méréséről, és az ezt segítő, a WBCSD és a KPMG által közösen kidolgozott CTI rendszer gyakorlati alkalmazásáról beszélt Szabó István, a KPMG senior menedzsere. Elmondta, hogy a körforgásos gazdaságra való átállási keretrendszer (CTI) célja, hogy gyakorlati megközelítéssel támogassa a vállalatokat az átállás üzleti lehetőségeinek kiaknázására. Az első lépés, hogy kiválasszák a termelés tevékenységi körét, (vállalati, termék, vagy csoport szintű mérések) majd alapvető információkat kell gyűjteni az úgynevezett "input termékről", például, hogy milyen anyagokból épülnek fel egy termék egyes részei, vannak-e újrahasznosítható elemei és azokat milyen célra lehet hasznosítani. Ezáltal lehet javítani a körforgásba bevont termékek arányát.

Nagyon fontos, hogy a lineáris gazdaságról áttérjünk a körforgásosra. Az egészségügy a globális kibocsátás 4,4%-áért felel, ami több, mint amennyi a légi, vagy hajózási iparág számlájára írható. Naponta minden egyes kórházi ágynál 13 kilogramm hulladék keletkezik, aminek 15-25%-a veszélyes hulladék.

számolt be az eseményen a megdöbbentő számokról Gulnara Sebestyen, Business Marketing & Sales Leader in CEER, Philips. Hozzátette, hogy amit tehetünk az az, hogy az egészségügyi gépek újrahasznosításától kezdve, a hulladékkezelésen át, egészen a felhasznált gyógyszerek és eszközök csomagolásáig odafigyelünk, és jobb, fenntarthatóbb megoldásokra törekszünk. Nagyon fontos az eredmények mérése, amit ugyanis tudunk mérni, azt kézben is tudjuk tartani.

A körforgásos vízgazdálkodás nemzetközi és hazai példák, köztük vállalati és start-up megoldások megismerésén túl, az eseményen bemutatkozott a Circular Regions projekt, kitekintést adva a regionális együttműködésekben rejlő körforgásos lehetőségekre.

