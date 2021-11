Angela Merkel: Olyan szükséghelyzet van Németországban, amilyen még nem volt

A Reuters tudósítása alapján a leköszönő kancellár azokhoz a kritikus hangokhoz csatlakozhatott, amelyek elégedetlenek a hivatalba lépő, Olaf Scholz vezette szociáldemokrata kormánnyal azért, mert nem eléggé elkötelezett a Merkel-admininsztráció által bevezetett korlátozások mielőbbi meghosszabbítása mellett.

Merkel szerint „több társadalmi távolságtartásra” van szükség, ráadásul minden nap számít, ugyanis azok, akik most megbetegednek, 10-14 nap múlva intenzív ápolásra szorulhatnak. Egy szerdai interjúban Angela Merkel azt mondta, olyan szükséghelyzet van Németországban, amilyen még nem volt.

A statisztikák szerint az elmúlt héten napi átlagban 57 ezer koronavírus-fertőzöttet regisztráltak Németországban, az elhunytak száma pedig átlagosan napi 247 volt. Előbbi messze meghaladja az előző járványhullámokét, utóbbi viszont az oltásoknak köszönhetően jóval alacsonyabb az eddigi csúcsnál.

Jens Spahn ügyvezető szövetségi egészségügyi miniszter pénteki közleménye szerint a veszélyes vírusváltozatokkal sújtott területek közé sorolják Dél-Afrikát. A besorolás a többi között azzal jár, hogy a légitársaságok csakis német állampolgárokat szállíthatnak Dél-Afrikából Németországba, és nekik is karanténba kell vonulniuk 14 napra, akkor is, ha rendelkeznek teljes oltással és nem mutatható ki szervezetükben a vírus.

