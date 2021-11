Koronavírus Magyarországon: megérkeztek a péntek reggeli adatok

11 871 új fertőzöttet és 162 halálesetet regisztráltak Magyarországon az elmúlt 24 órában, az oltási akcióhét negyedik napján 139 ezer oltást adtak be. Eddig 527 ezer fő, köztük 63 ezer oltatlan ember kérte az oltást az akcióhéten, amelyet most egy héttel meghosszabbított a kormány. 6913 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 695-en vannak lélegeztetőgépen – közölte a koronavirus.gov.hu

A 11 871 új fertőzött azt jelenti, hogy 5%-ra lassult az esetszám növekedési üteme az egy héttel korábbihoz képest, ugyanakkor a koronavírus-járvány története során most először 10 ezer fölé emelkedett az egyhetes mozgóátlag, ami pedig még 20%-os növekedést mutat az előző héthez képest.

A 6913 kórházi és a 695 lélegeztetőgépen lévő beteg is 13%-os növekedést jelent egy hét alatt. Ebben is van némi lassulás: egy héttel korábban még 19%-os, illetve 20%-os heti növekedésről számoltunk be.

A 162 fős napi halálozás sajnos egy hét alatt 20%-os emelkedést jelent, az elmúlt egy hétben napi átlagban 155-en hunytak el, ami pedig 19%-os növekedést takar, itt egyelőre nem érzékelhető kedvező elmozdulás.

Az előző járványhullámokhoz képest az új fertőzöttek számában már rosszabb a helyzet, miközben a kórházban lévők száma viszont egyelőre most a legalacsonyabb, feltehetően az oltásoknak köszönhetően. A lélegeztetőgépen lévők és az elhunytak száma szempontjából még kedvezőbb a helyzet, mint a tavaszi 3. hullámban, de sajnos rosszabb, mint a tavaly őszi 2.-ban.

A napi és a heti adatok alapján egyaránt 24%-os a tesztek pozitivitási aránya, ami nagyon magasnak számít, de legalább az emelkedésben itt is lassulás, illetve tetőzés közeli állapot látható.

A földrajzi eloszlást tekintve az elmúlt egy hétben népességarányosan Jász-Nagykun-Szolnok, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megyékben terjedt a legjobban a járvány.

A beoltottak száma 6 087 474 fő, közülük 5 823 818 fő már a második oltását is megkapta, 2 269 551 fő pedig már a harmadik oltást is felvették. 11 871 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 068 888 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Az elmúlt egy hétben látványosan felgyorsult a harmadik oltással élők száma, hiszen több mint 504 ezren kérték a megerősítő vakcinát, ebből 435 ezren az akcióhét keretében.

Az oltási akcióhét negyedik napján újabb rekordot döntött a beadott oltások száma, csütörtökön 139 ezer oltást adtak be. Az akcióhéten összesen már 527 ezer oltás történt, közülük 435 ezren már a harmadik megerősítő oltást vették fel és 63 ezer eddig oltatlan ember is úgy döntött, hogy felveszi az első oltását. A kormány meghosszabbítja az Oltási akcióhetet – ezt Orbán Viktor jelentette be péntek reggel rádió interjújában.

