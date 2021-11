Megremegtek a tőzsdék, menekülnek a befektetők, szabadulnak szinte mindentől

Portfolio 2021. november 26. 10:39

A pénteki kereskedésben alaposan elromlott a nemzetközi tőkepiaci hangulat, miután felütötte a fejét a koronavírus új variánsa, amely képes lehet megkerülni az oltásokkal kialakított védelmet. A hírek hatására beindult az esés a tőzsdéken, csak az indexek szintjén 2-4 százalékos zuhanást látni, az egyedi részvényekben pedig ennél is rosszabb a helyzet, főleg az olyan szektorokban, amelyeket kifejezetten rosszul érint az új variáns megjelenése. Természetesen most is vannak olyan termékek, amelyekbe lehet menekülni, a klasszikusok közül az arany, a japán jen, és a svájci frank is állja a sarat, de az olyan részvényeknek is nagyot emelkedett az árfolyama, amelyek "ellenállók lehetnek az új variánssal szemben", például az ételkiszállítással foglalkozó cégek részvényei.