Sorra jelentik a szupervariáns megjelenését Európában, újabb országokban fedezték fel az omikront

A negyedik járványhullám még felfutóban van Magyarországon, a várakozások szerint ugyanakkor hamarosan a tetőzése is elérkezhet. Közben viszont egyre több jel utal arra, hogy a történelem ismétli önmagát: ahogyan 2021 őszén ugyanazt látjuk mint 2020 őszén, ugyanúgy előállhat, hogy 2022 tavaszán is újabb hullámot kell átvészelnünk, elég csak arra gondolni, hogy épp most jelent meg egy újabb aggasztó vírusvariáns. A kormány is egyre inkább azon az állásponton van (feltételezhetően szakértői véleményekre alapozva), hogy nem zárhatóak ki újabb hullámok, így akár egy 5. hullám. Bemutatjuk, milyen tényezők vezethetnek az új hullámhoz.