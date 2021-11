Szlovákia bekeményít: a lehető legtöbb rendőrt terepre küldik

A szlovák rendőrség fokozottan ellenőrzi a lockdownnal és a kijárási korlátozásokkal összefüggésben hozott intézkedések betartását. A kormány ugyanakkor nem fog és nem is tud minden sarokra állítani egy rendőrt, ezért felelősségteljes hozzáállásra szólítja fel az embereket. A hatóság azt ígéri, mindent megtesz a nyugalom megőrzésének érdekében, és a lehető legtöbb rendőrt küldi ki a terepre - derül ki az Infostart cikkéből.

Az Infostart alapján a rendőri felügyeletre valóban nagy szüksége van néhány kórháznak. Jakub Honžík, a pozsonyi Antolská utcai kórház aneszteziológiai osztályának főorvosa arról számolt be, hogy őt is és kollégáit is több alkalommal érte már inzultus a munkahelyén az oltásellenes személyek részéről.

A rendőrség naponta segíti az egészségügyi dolgozók és az oltást végző csoportok munkáját. Igor Matovič pénzügyminiszter az ellenőrzésekkel kapcsolatban megjegyezte, hogy kevés a rendőr, és más tevékenység teljesítésénél is szükséges lenne a jelenlétük. Például a munkahelyi, illetve az iskolai óvintézkedések betartatásánál. Ugyanakkor tudja, hogy ez kivitelezhetetlen.

A cikkben kiemelik, hogy a fokozott rendőri jelenlét az aktuális óvintézkedések betartatása miatt indokolt.

Mindenekelőtt a maszkviselést, a karanténkötelezettséget, az üzletek zárva tartását és a kijárási kötelezettség betartását fogják ellenőrizni a rendőrök.

„Az ellenőrzések során azokon a helyeken lesz több a rendőr, ahol sokan megfordulnak. Elsősorban azoknál az üzleteknél lehet számítani ellenőrzésre, melyek a lockdown alatt is nyitva tartanak, de a főbb útvonalakon, az autópályákon, valamint is az első- és másodrendű utakon is gyakori lesz az ellenőrzés” – tájékoztatott az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője. Denisa Bárdyová hozzátette, az év elejétől 67 ezer szabálysértést jegyeztek fel. 20 ezer esetben a maszkviselés betartására figyelmeztették az embereket,

47 ezer esetben a kijárási tilalom megszegése volt a rendőri intézkedés tárgya.

50 ezer esetben bírságot is kénytelenek voltak kiszabni.

