Tanárok ezrei nincsenek beoltva Magyarországon, komplett iskolák bénulhatnak meg

Összesen legalább 5000 magyar pedagógus nincs beoltva, közülük 3000 ember nem is tervezi felvenni a vakcinát, írja az Index a Nemzeti Pedagógus Kar (NPK) elnökére hivatkozva.

Az NPK az adatokat egy új felmérésben gyűjtötte össze, melyet 1500 intézményben, a hazai intézmények mintegy negyedében végeztek el.

Mivel a felmérés nem tartalmazza az összes intézményt, az oltást elutasító pedagógusok száma a fent jelzett többszöröse is lehet.

Az adatokból az is kiderül, hogy az intézményekben van még 3289 olyan egyéb munkavállaló is, aki oltatlan, 2081-en közülük nem is tervezik felvenni a vakcinát.

Az intézmények dolgozóinak oltakozási hajlandósága igencsak eltérő: vannak olyan iskolák, ahol 100% az átoltottság, míg máshol 60-70%.

Az iskolákat érintő kötelező oltatás miatt pedagógusok ezrei eshetnek ki a rendszerből a téli szünet után.