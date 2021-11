60 ezer forintot kaphatnak a Rossmann dolgozói, ha felveszik az oltást

Újabb Magyarországon működő vállalkozás vezetett be pozitív ösztönzőt a vakcinafelvétel ösztönzése érdekében.

Több mint 100 millió forintot fizet ki a Rossmann az oltást felvevő dolgozóinak - jelentette be a társaság közleményében. A cég a karácsonyi roham közeledtével pedig mindenkit buzdít az oltás felvételére, melyet egyébként - egyelőre - nem kívánnak kötelezővé tenni.

Ösztönzőt viszont bevezetnek, ugyanis Flórián László, a drogériahálózat ügyvezető igazgatója arról beszélt a tájékoztató szerint, hogy

minden olyan raktári és bolti dolgozót, aki december 15-ig felveszi legalább az első oltást, 60.000 forintos extra juttatásban részesítenek.

A Rossmann Magyarország Kft. hazai üzleteiben és logisztikai központjában 2000-en dolgoznak és 236 üzlete van.

Egy másik hazai vállalati akcióról is érkezett hír hétfőn. A gyöngyösi Procter & Gamble gyárában is oltási akciót szerveztek, ahol több mint 500 védőoltást adtak be. A HEOL.hu beszámolója szerint a vállalat vezetése nem csak a dolgozóiknak, de azok családtagjainak, üzleti partnereinek, beszállítóinak is lehetővé tette, hogy a Covid-19 elleni vakcinát a gyár területén a számukra legkényelmesebb, gyors módon tudja felvenni. Vajda Attila HR vezető szerint az elsődleges cél az emberek egészségének védelme, emellett fontos szempont volt az oltási napok megszervezésében, hogy növeljék a cégen belüli átoltottságot, amivel a termelés biztonságát tudják optimalizálni. Az oltást felvevők között döntően a 3. oltást kérők voltak többségben, de az oltottak 25 százaléka az első oltás lehetőségével élt.

Múlt héten írtuk meg, hogy a dunaföldvári Pannonia Bio vállalat november 15-től jelentős mértékű bónuszt vezetett be az oltást felvevők számára.

