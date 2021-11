Koronavírus: nagy a bizonytalanság a szupervariáns és az oltások körül

Kisebb visszapattanást láthattunk tegnap a világ tőzsdéin a múlt pénteki, már-már pánikszerű eladási hullám után, amit az új koronavírus-variáns, az omikron terjedése idézett elő. Tegnap azonban már remekül teljesített többek között a magyar tőzsde is, ami pedig a mai napot illeti, reggel az ázsiai tőzsdéken komoly lefordulást láttunk, a határidős részvényindexek állása alapján ugyancsak eséssel nyithatnak az európai tőzsdék is. Ma reggel egy interjúban a Moderna cégvezére úgy fogalmazott, hogy „jelentősen csökken” a most elérhető vakcinák hatékonysága az új variánssal szemben - erre a kifejezésre szakadtak be a nemzetközi pénz- és tőkepiacok.