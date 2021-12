Heteken belül jöhet a fontos kormánydöntés a nyugdíjasok számára

Már-már nevetségesen alacsonynak tartja a 3 százalékos nyugdíjemelést a legfrissebb inflációs előrejelzések fényében Farkas András nyugdíjszakértő, aki szerint emiatt szinte biztos, hogy még az idén módosítanak a költségvetési törvényen.

Farkas András nyugdíjszakértő szerint viszont szinte biztos, hogy még az idén módosítanak a költségvetési törvényen. A 3 százalékos emelés már-már nevetségesen alacsony a legfrissebb előrejelzések fényében, írja a Világgazdaság. Már minden szakértő ennél sokkal magasabb pénzromlással számol 2022-re.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 12. 01. 6%-os magyar inflációt vár jövőre az OECD és gyorsabb költségvetési kiigazítást sürget

A szakértő azt is megjegyezte, hogy most olyan sok pluszpénzt kaptak a nyugdíjasok, és kapnak a jövő év elején is a teljes 13. havi nyugdíjjal, hogy ezek édes ízét keserűvé tenné a szájukban. Éppen ezért Farkas András arra számít, hogy a kormány még ebben az évben 4 százalékra változtatja a nyugdíjemelés januártól hatályos mértékét. Továbbá azt sem kizárt, hogy a kétszeri idei módosítással kiutalt 4,8 százalékos nyugdíjemelést viszi tovább a kormány, és már jövőre is eleve ekkorát ad – húzta alá.

Ezek esetében egy 150 ezer forintos átlagosnak mondható nyugdíj januártól nem 154 500 forintra, hanem a 4 százalékos emelés esetén

156 ezer forintra, 4,8 százalékossal pedig 157 200 forintra nőhetne.

Már ezt vennék figyelembe a 13. havi nyugdíjak kifizetésekor is - ismertette Farkas András.

Korábbi cikkünkben ismertettük, hogy 2022 januárjában jön a szokásos nyugdíjemelés, jövőre tervezett infláció mértékével, vagyis 3%-kal emelkedhet az alapnyugdíj. Nem kizárt ugyanakkor, hogy már az év elején nagyobb lesz az emelés a várhatóan magasabb infláció miatt.

Címlapkép forrása: Shutterstock