Négy újabb teljesen oltottról érkezett jelentés, akik omikron szupervariánssal fertőződtek meg

Múlt héten Dobson Szabolcs Facebook-posztja nyomán beszámoltunk arról, hogy kimutatták az omikron variánst Izraelben egy Malawiból visszaérkező személynèl, másik kettőnél gyanítják, és mindegyikük oltott volt. Az izraeli fertőzöttek közül az egyikük 3 Pfizerrel, másikuk két AstraZenecával, a harmadik két Jansennel (ez utóbbit Izraelben nem használják) volt oltva.

Új fejlemény, hogy Németország is négy teljesen immunizált oltottról tett jelentést, akiket az omikron variáns fertőzött meg. Ők mind középsúlyos (moderate) tüneteket mutatnak.

Három fertőzött Dél-Afrikából tért haza egy üzleti útról, november 26-án és 27-én, a negyedik fertőzött az egyik visszatérő rokona – jelentette az egészségügyi hatóság baden-württembergi irodája.

Középsúlyos tünetnek azokat a tüneteket szokás hívni, melyekkel még otthoni körülmények között is „illik” megküzdeni, viszont ez már túlmutat az enyhe szinten, amikor csak kellemetlenségnek számít a betegség.

Amióta megjelent az omikron nevű szupermutáns, és híre ment, hogy Dél-Afrikában az új változat kezdett el gyors ütemben terjedni, a világ tudós-közössége és a politikusok is azt figyelik árgus szemekkel, hogy az omikron vajon könnyebben töri-e át az oltottak/átesettek védelmét, vagy sem.

Mint a kezdetektől fogva tudjuk, az oltás ellenére meg lehet fertőződni, a tünetek vagy a súlyos betegség, adott esetben a halálos kimenetel ellen védenek a vakcinák, viszont az nem mindegy, hogy az új variáns milyen lefolyású betegséget okoz, és hogy mennyire hatékonyak a betegség megelőzésében ellene az oltások vagy a betegségen való átesés.

Tegnap este számoltunk be arról, hogy a BionTech-vezér optimista az oltottak védelmét illetően. A laboratóriumi tesztek jelenleg is folyamatban vannak, a következő két hétben elemzeni fogják, hogy a két vagy három Pfizer-oltással rendelkezők vérében lévő antitestek semlegesítik-e az omikron-variánst. Nyilván a vizsgálatokat azért is végzik el, hogy szükséges lehet-e egy új oltás kifejlesztése. Úgy fogalmazott:

Mi azt gondoljuk, hogy valószínű, hogy ezek az emberek jelentős védelemmel rendelkeznek a súlyos lefolyású, az omikron által okozott betegséggel szemben

Súlyos lefolyás alatt a kórházi vagy intenzív ellátás szükségességét értette a vezérigazgató.

Sahin arról is beszélt a Reutersnek, hogy a laboreredményeket tekintve arra számít, hogy valamekkora védettségi hatékonyságromlást ki fognak mutatni az enyhe és a közepesen súlyos omikron által okozott megbetegedéssel szemben, de ennek mértékét nehéz lenne meghatározni előre.

Azt is hozzátette, hogy a harmadik megerősítő oltás is egy újabb védőréteget képezhet az omikronnal szemben, mintha valaki csak kétszer oltott.

Szerintem egyelőre nincs miért aggódnunk. Az egyetlen dolog jelen pillanatban az a tény, hogy sokan egyáltalán nincsenek beoltva.

A Moderna vezére ehhez képest hétfőn lejtőre küldte az egész világ várakozásait az omikronnal szemben, ugyanis közölte, hogy a vírust semlegesíteni hivatott antitestek 8-9-szer kevésbé hatékonyak lehetnek az omikronnal szemben. Mint fogalmazott:

Azt gondolom, hogy nincs olyan világ, amelyben ugyanolyan hatékony lenne (a vakcina), mint volt a delta variánssal szemben. Azt hiszem, jelentős esés lesz (a hatékonyságban). Nem tudom, hogy mennyi, mert még várnunk kell az adatokra. De minden szakértő, akivel beszéltem, azt mondja, hogy ez nem lesz jó.

Stephane Bancel az interjúban elárulta azt is, hogy omikronban nem 32, hanem 50 mutáció van és ebből 32 mutatkozik a tüskefehérjén, ami a vírus fő támadási felülete az egészséges emberi sejtekkel szemben. Éppen ezért csökken jelentősen a vakcinahatékonyság. Elmondása szerint egyébként a legtöbb tudós arra számított, hogy még legalább 1-2 évig nem fog megjelenni egy ennyire magas számú mutációt tartalmazó variáns, de sajnos tévedtek, mert megjelent Dél-Afrikában.

Tegnap szintén több hír érkezett arról, hogy az omikron Dél-Afrikában úgy tűnik, gyors ütemben válik dominánssá. Az FT által megosztot alábbi második ábrán azt ábrázolják, az egy százalékos elterjedtéségétől kezdődően eltelt napok függvényében milyen gyorsan válik domináns vírustörzzsé az omikron, a delta (az indiai varáns) és a béta (vagy korábbi nevén dél-afrikai variáns).

How did it get so many mutations? Scientists believe that the extensive changes in Omicron are the result of long-term infection in an unidentified individual whose immune system is compromised through disease or medical treatment https://t.co/BcgmKfozYX