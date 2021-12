Duplázott és regionális céggé vált a Gloster a Minero IT akvizíciójával

Tudást, nemzetközi kapcsolatokat és hozzáadott értéket jelent a Gloster számára az a lépés, amelynek során a cég felvásárolta az elsősorban járműipari szoftverfejlesztéssel foglalkozó Minero IT Hungary Kft-ét. A német autóipari cégekkel szoros együttműködésben dolgozó és az egészségügy digitalizációjában is részt vállaló műhely megvásárlásával a Gloster árbevételének szerkezete is átalakul a jövőben.

Az értékláncban betöltött szerepét illetően, vállalati kapcsolataiban és földrajzi relációban is érdemi előrelépést jelent a Gloster Infokommunikációs Nyrt. számára az, hogy októberben megvásárolta a Minero IT Kft. többségi tulajdonrészét. A német autóiparba több mint négy éve sikeresen beszállító Minero IT a zárást követően a Gloster és a müncheni székhelyű multinacionális Sulzer GmbH német-magyar vegyesvállalataként működik tovább.

„Az akvizíció a Gloster 2021. április 7-én közzétett 20 hónapos stratégiájába illeszkedik, ennek keretében azt jelentettük be, hogy nagy növekedés előtt álló felhős, illetve szoftverfejlesztő cégek akvirálását fogja végrehajtani a társaság. Ennek a stratégiának a megvalósulásának a második mérföldköve ez a felvásárlás, az első a májusban végrehajtott Kingsol-akvizíció volt” – mondta el a Portfolio-nak Szekeres Viktor, a Gloster elnöke.

A lépéssel a Gloster 51 százalékos tulajdonrészt szerzett a cégben. A Gloster-csoport létszáma ezzel az akvizícióval megduplázódik, és a csoport 2020-as konszolidált EBIDTA-ja is több mint a duplája lesz 2021-ben az akvizíció következtében.

A 2022 áprilisában közzétételre kerülő beszámolóban már konszolidálni fogják az egyes számokat.

Német járműipari kapcsolatok

A felvásárlás tehát a Gloster korábban nyilvánossá vált stratégiájába illeszkedik, a járműipari területen működő Minero IT Kft.-re pedig a szektor perspektivikus jövője, illetve az autógyártásban lezajló technológiai átalakulás miatt esett a választás. A lépéssel tehát nem csupán egy ígéretes céget többségi tulajdonrészét tudhatja magáénak a Gloster, hanem egyúttal nagyot lép előre egy megújuló iparágban.

A Minero IT egy nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő tudással rendelkező csapat. A tudásukra garancia a BMW, az Audi, az MAN, az ugyanis sokat elárul, hogy ezek a nemzetközi cégek ragaszkodnak a részvételükhöz a projektjeikben.

A másik lényeges szempont az volt, hogy a bajor társtulajdonosunk a német járműipar 15. legnagyobb beszállítója. 80 milliós árbevételű, több mint ezer munkatárssal rendelkező cég, igazi nagyágyú a piacon” – fogalmazott Szekeres Viktor.

A felvásárlás során fontos szempont volt, hogy a menedzsment egy nemzetközi cégcsoporttá alakítsa át a Glostert. „A külföldi piacra fejlesztő cégek többet érnek, mint a csak a hazai piacra szállító társaságok, és ezzel az akvizícióval ezt is sikerült teljesítenünk, hiszen a Minero árbevételének majdnem 95 százaléka Nyugat-Európából jön, ráadásul euróban. Ez, a gyengülő forintpálya esetében nem elhanyagolható körülmény.”

A teljes értéklánc egy csoportban

A Minero mellett az az érv is jelentős súllyal esett latba, hogy a Gloster a teljes informatikai értékláncot szerette volna lefedni. „Van kábelezési és networking üzletágunk, akik hálózati eszközök, switchek, routerek, tűzfalak telepítésével, üzemeltetésével foglalkoznak. Rendelkezünk a következő szinttel is, ami a felhős vagy a földi informatikai rendszerek világa, amik kiszolgálják egy cégnek a mindennapi működését.

Ezzel az akvizícióval már egyedi szoftvermegoldásokat is tudunk adni az ügyfeleinknek.

Ez azért fontos, mert erre rajtunk kívül csak az igazán nagy méretű versenytársak képesek” – hangsúlyozta a vezérigazgató.

Szekeres Viktor emlékeztetett arra is, hogy a Gloster áprilisi stratégiában közzétette az értékláncról alkotott elképzeléseit. „Azt látjuk, hogy egy cég akkor ér az értéklánc tetejére, amikor a saját fejlesztésű szoftvertermékét már licencalapon tudja értékesíteni a nemzetközi piacon.

A Gloster jövőbeli árbevételére ezeknek a szoftvertermékekből származó bevételeknek már nagyon nagy hatásuk lesz

– tette hozzá.

Robbanás előtt áll az autóipari digitalizáció

A járműipar digitalizációjában nagy lehetőségeket lát Sárközi Zoltán, a Minero IT Hungary Kft. ügyvezetője is. „Cégünk a fennállása kezdete óta beszállítója a német prémium szegmensnek, több mint egy évtizede rendelkezünk már ezekkel az élő üzleti kapcsolatokkal. Ugyanakkor az a tény, hogy a járműipari IT robbanás előtt áll, nekünk mint autóipari szoftverfejlesztő cégnek mindez exponenciális növekedési lehetőséget kínál. Az autóipar digitalizációja óriási lehetőséget jelent számunkra" - mondta el a Portfolio-nak. Hozzátette: a Minero management a teljes létszámában a helyén marad és a Glosterrel közösen dolgoznak tovább.

Az autóipar változásának jelentős informatikai vetülete van, amely egyaránt érinti a gyártástechnológiai megoldásokat és a végfelhasználó alkalmazott szoftvereket is.

Ez utóbbi magában foglalja az egyre szofisztikáltabb fedélzeti szoftvereket, az elektromos autók új funkcióit és vezérlését és akár az autómegosztás informatikai vetületeit is.

„Az átalakulásban minden szinten nagyon komoly szerepet játszik a szoftver és a digitalizáció. Európának nagyon komoly, meghatározó iparága a járműipar, Németországban, Magyarországon egyértelműen vezető szerepe van az iparban, és Németország nem tervezi kiadni a kezéből ezt a vezető szerepet. Ennek érdekében jelentős beruházások történtek és történnek ma is Németországban, amelyek a megújulást szolgálják.

A szoftverek és a digitalizáció jelentőségét ezek a tradicionális autógyártók is felismerték, és nagyon komoly célokkal és invesztíciókkal képviseltetik magukat ezen a téren. Mindez pedig nekünk is komoly lehetőségeket tartogat

– tette hozzá Sárközi Zoltán.

Van lehetőség az egészségügy digitalizációjában is

Az ügyvezető szerint ráadásul a jövő nem csupán a járműipari fejlődésben kínál új növekedési potenciált a Minero és ennek révén a Gloster számára.

A koronavírus miatt nagyon aktuális téma az egészségügy digitalizációja is, amely korábban mind társadalmi, mind pedig üzleti szinten nem kapott elegendő figyelmet.

„Korábban ebben nem láttak túl nagy potenciált a befektetők. Bennünket a Német Vöröskereszt keresett meg a járvány kitörésekor. Korábban is tárgyaltunk már velük, hiszen tervben volt egy új, felhőalapon működő laborszoftver készíttetése. A pandémia kezdetén ezt fel kellett gyorsítani, és meg kellett valósítani egy olyan terméket, amin keresztül a Német Vöröskereszt tudott lenni az, aki a frankfurti repülőtéren, illetve az autópályák mellett el tudta végezni a covidteszteket. Forradalmasítottuk a covidtesztek adatrögzítését, hiszen nem csak a végül átadott szoftver volt jelentőségteljes, hanem az a hozzáadott érték is, ami jellemzi a Minero-t. Ezáltal fel tudtuk gyorsítani az egész folyamatot, ami által a Német Vöröskereszt, mint szolgáltató egyértelműen előnybe került. Ezt a szoftvert azóta még szélesebb spektrumban fejlesztjük, már a laborgépekkel való összekötés is folyamatban van” – említett példát Sárközi Zoltán az egészségügyi digitalizációban rejlő lehetőségekre.

További tervek

A tervezett akvizíciók lezárultával nem fejeződött be az építkezés a Glosternél – hangsúlyozta Szekeres Viktor.

Komoly kapacitásbővítést készítünk elő a teljes cégcsoportban, a terveink szerint csaknem két év alatt majdnem a duplájára emeljük a létszámunkat.

Nem térünk le a jól bevált, eddig már hat alkalommal jól működő akvizíciós ösvényről sem, főleg hazai szoftverfejlesztő vállalatok felvásárlása van tervben, 2023-tól pedig egy saját német értékesítési iroda megnyitása is várható, amelynek révén további növekedési lehetőség nyílik a német, az osztrák és a svájci piacon.”

Az elképzeléseket hamarosan egy új stratégiában teszi közzé a Gloster befektetői számára. „Dolgozunk a befektetői fórumon bejelentett osztalékpolitika részletein, idén ezt is közzé fogjuk tenni. Zajlik a felkészülés, hogy jövőre, de legkésőbb 2023-ban meg tudjunk jelenni a BÉT standard kategóriájában, ahol nemzetközi befektetők számára is elérhető válik a sztorink ni” – tette hozzá az elnök.

A cikk megjelenését a Gloster Nyrt. támogatta.

Fotó: Stiller Ákos