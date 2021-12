Mindenki az omikronra figyel, már szinte minden európai országban megjelent az új variáns

Egyre több európai ország számol be arról, hogy megjelent az omikron variáns, hétfőn Horvátország jelentette az új variánshoz kapcsolódó első eseteket, de két, a Dél-afrikai Köztársaságból hazatért orosz állampolgárnál is kimutatták az koronavírus omikron változatát. Közben Magyarországon látszólag már tetőzött a negyedik hullám, a hétvégi adatok is erről árulkodtak.