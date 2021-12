Kétsége van? Mindent megtudhat az 5-11 éves gyerekek oltásával kapcsolatban

Napokon belül újabb korcsoport oltása kezdődik, mivel december közepétől elérhetővé válik a Pfizer-BioNTech által fejlesztett vakcina az 5-11 évesek számára is Magyarországon. Az Amerikai Járványügyi Hivatal javasolja a gyerekek immunizálását, hiszen akkora valószínűséggel fertőződnek meg a koronavírussal, mint a felnőttek, ráadásul nagyon betegek is lehetnek: esetükben is lehet számolni rövidebb és hosszabb távú poszt-covid következményekkel, és az sem elhanyagolhatatlan, hogy képesek a fertőzés terjesztésére az iskolában és otthon egyaránt. A Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnökének tájékoztatása szerint sokkal több a beteg, mint az előző járványhullámokban, ráadásul sokkal több gyerek is kerül kórházba, ennek hátterében pedig a delta variáns magasabb fertőzőképessége, valamint az alacsony oltottsági arány áll a 18 év alattiak körében. Ezen korcsoport oltásához a szülők, gondviselők jóváhagyása szükséges, akiknek fejtörést okoz az oltás beadatásának kérdése, egyrészt tartanak a szövődményektől, másrészt azzal magyarázzák az oltás szükségtelenségét, hogy a vírus enyhébb lefolyású a gyerekeknél. Falus András immunológus a Portfolio-nak beszélt arról, hogy a koronavírussal fertőzött gyerekeknél súlyos szövődmények is kialakulhatnak, a többszervi gyulladásos szindróma valószínűsége különböző populációkban eltér, a kaukázusi - amelybe a magyarok is tartoznak - jelentősen érintett, mivel akit megfertőz a vírus és poszt-covidban szenved, annál a valószínűsége a szívizom betegségének közel 20 százalékra tehető.

A koronavírus nagyon megbetegítheti a gyermekeket, és a kórházi kezelésüket is okozhatja. Egyes helyzetekben pedig a fertőzés szövődményei halálhoz vezethetnek - írja az Amerikai Járványügyi Hivatal, amely rámutat arra is, hogy a felnőttekhez hasonlóan a gyerekek is

lehetnek nagyon betegek a Covid-19-től,

a vírusnak lehetnek komoly egészségügyi szövődményei rövid és hosszú távon is,

a Covid-19-cel megfertőzhetnek másokat, otthon és az iskolában egyaránt.

A CDC közlése alapján 2021. október közepéig a koronavírus miatt az 5 és 11 év közötti korcsoportban több mint 8300 gyerek szorult kórházi kezelésre az USA-ban és közel százan haltak meg. A Covid-19 a 10 leggyakoribb halálok közé tartozik az 5 és 11 év közötti gyermekek körében.

A fertőzött gyerekeknél súlyos szövődmények is kialakulhatnak, az Amerikai Járványügyi Hivatal elsősorban a többszervi gyulladásos szindrómát (MIS-C) említi.

A MIS-C során különböző testrészek gyulladnak be, például a szív, a tüdő, a vesék, az agy, a bőr, a szemek vagy gyomor és a bélrendszer. Falus András a Portfolio-nak azt mondta, hogy az orron keresztül az idegrendszerre is hathatnak. A szívizomgyulladás valószínűsége különböző populációkban eltér, a kaukázusi - amelybe a magyarok is tartoznak - esetében körülbelül 0,3-0,4 százalék, tehát ezer emberből 3-4, akiben szívizomprobléma jöhet létre. Ezzel szemben, akit megfertőz a vírus és poszt-covidban szenved, annál a valószínűsége a szívizom betegségének közel 20 százalék - tette hozzá.

A világjárvány kezdete óta több mint 2300 MIS-C esetet jelentettek az USA-ban 5 és 11 év közötti gyermekeknél. Az alapbetegségben szenvedő gyermekek nagyobb kockázatnak vannak kitéve a Covid-19 okozta súlyos megbetegedéseknek, mint a nem alapbetegségben szenvedő gyermekek - húzta alá a CDC. Magyarországon hasonló adat nem áll rendelkezésre, de az orvosok beszámolója szerint hazánkban is egyre több gyermek küzd a koronavírus utóhatásaival.

Újhelyi János gyermekgyógyász szakorvos az RTL Híradónak azt nyilatkozta, hogy a betegség lefolyása kiszámíthatatlan, a tapasztalat azt mutatja, hogy a gyereknél általában enyhébb lefolyású, de ez a heveny szakaszra vonatkozik, 2-3 nap lázas állapottal, hasmenéssel, elvétve kiütéssel, kötőhártya-gyulladással megússza a többség. Ugyanakkor az orvos szerint ez bármikor fordulhat, illetve "ha nagyon magas lázzal jelentkezik csecsemőkorban, tehát 1 év alatti gyereknél, akkor más az eljárásrend, sürgősen fekvőbeteg osztályra kell irányítani, mert ebben az esetben rapid lefolyásról lehet szó."

Szerencsére azonban egyre több gyereknek lesz elérhető a koronavírus elleni vakcina. A gyermekgyógyász ismertette, hogy a 18 éven aluliaknak adott vakcina egy hírvivő RNS alapján működik, amely rövid időn belül lebomlik az szervezetbe, és csak az általa termelt ellenanyag védi majd a gyerekeket.

A mellékhatásprofil minimális

- tette hozzá, kiemelve, hogy nem lehet egymás mellé állítani a betegség okozta szövődményeket és a védőoltás nyújtotta esetleges kellemetlenségeket.

A CDC alapján ha a gyerekek átesnek a betegségen, a poszt-covidnak hasonló lecsengése van a gyerekeknél is, a tünetek között említik a fáradtságot, a fejfájást, az álmatlanság, a koncentrálási nehézségeket, az izom- és ízületi fájdalmakat, valamint a köhögést. A tünetek jelentős hatást gyakorolhatnak a gyerekek életminőségére is, befolyásolhatják a fizikai aktivitást, szorongást és mentális egészségügyi kihívásokat okozhatnak, amelyek miatt csökkenhet az oktatási intézmények látogatása is, illetve a tanórán való aktív részvétel is.

Mielőtt javasolták a gyerekek oltását, a tudósok több ezer gyerek bevonásával klinikai vizsgálatokat végeztek, amely során nem azonosítottak komoly biztonsági aggályokat. Az FDA sürgősségi engedélyt adott a Pfizer-BioNTech Covid-19 vakcina 5-15 éves gyermekek oltására, és teljes körű engedélyt adott a 16 éves és idősebbek számára történő alkalmazásra.

Magyarországon a következő korcsoport, az 5-11 évesek oltása december közepén indul majd.



A koronavirus.gov.hu tájékoztatása szerint a oltási munkacsoport megkezdte a gyerekek oltásának előkészítését, a szükséges vakcinák várhatóan december 13-án érkeznek. A gyerekek oltását a gyerekoltásokra kijelölt kórházi oltópontokon és igény esetén a házi gyermekorvosoknál tervezik.

Az Európai Gyógyszerügynökség az 5-11 évesek körében a Pfizer-BionTech által fejlesztett vakcinával a 12 éves korosztálynál idősebbek körében használtnál kisebb dózissal, a teljes dózis harmadával ajánlja. Az 5-11 éves gyermekek körében elvégzett kutatás eredményei szerint a Pfizer vakcinája kisebb, 10 mikrogarmmos dózis esetében is hasonlóan hatásos volt, mint a nagyobb, 30 mikrogrammos dózissal oltott 16-25 éves fiatalok körében.

Magyarországon szerdán megnyílt a regisztrációs honlap az 5-11 éves gyermekek oltásához. A jövő héten érkező vakcinaszállítmány várhatóan 69 ezer gyermek oltását teszi lehetővé december 15-től, tette közzé a kormány a Facebookon.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 12. 08. Megnyílt a regisztrációs felület az 5-11 éves gyerekek oltásához Magyarországon a 18 év alattiak száma 876 ezer körül van, ebből 332 ezren az 5-11 korcsoportba tartoznak. Havasi Katalin, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke pár napja nyilatkozott arról, hogy SOKKAL TÖBB A BETEG, MINT AZ ELŐZŐ JÁRVÁNYHULLÁMOKBAN, RÁADÁSUL SOKKAL TÖBB GYEREK KERÜL KÓRHÁZBA,

intenzív osztályos kezelést igénylő gyerekek is vannak. A delta variáns más lefolyású betegséget okoz a gyerekeknél, korábban azt hangsúlyozták, hogy nem igazán okoz náluk tüneteket, most viszont más a helyzet, a nemzetközi tapasztalat is az, hogy gyakrabban kerülnek kórházba a gyerekek, és itthon is azt tapasztalják az orvosok, hogy több kórházi eset fordul elő, mint a korábbi járványhullámban. "Talán ennek az is az oka, hogy az idősek között többen oltottak már, és a gyerekek ilyen szempontból védtelenebbek, illetve önmagában az, hogy a delta variáns sokkal nagyobb vírusszámot produkál a betegek torkában, sokkal fertőzőbb egyetlen beteg, többeket fertőz meg. Maga a vírus is több tünetet okoz, mint a korábbiak" – tette hozzá. Ezt támasztja alá az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ ábrája is, amely szemlélteti, hogy decemberre radikálisan megnőtt a 18 év alatti fertőzöttek száma a többi korcsoporthoz képest, amelyek részesültek már az oltásban.

Az ECDC másik ábrája Magyarország vonatkozásában az oltások felvételét mutatja be a különböző korcsoportokban. Míg 18 év felett az átoltottság 60 százalékra tehető, addig 18 év alatt épphogy csak közelíti a 20 százalékot. Ez abból a szempontból nem meglepő, hogy a 12 év alatti gyerekeket eddig nem lehetett beoltani.

A 16-17 éves korosztály oltása május közepén kezdődött, átoltottságuk jelenleg 58%-os. A 12-15 éves korosztály átoltottsága egy hónappal később indult, átoltottságuk 39%-os. A kamaszok oltására a tanév elején célzott oltási akciót is szerveztek az iskolákban. A 18 év alatti korosztályt a jelenlegi hatósági engedélyek alapján csak Pfizer vakcinával lehet oltani, írja a koronavirus.gov.hu.

A CDC figyelemmel kíséri a Covid-19 oltások biztonságosságát, miután az oltásokat engedélyezték, ezen belül nyomon követik a szívizomgyulladás kockázatát 5 és 11 év közötti gyermekeknél is. Továbbá a hivatal összefoglalja a legfontosabb tudnivalókat az oltásról:

A gyerek egyidejűleg kaphat koronavírus elleni vakcinát és más oltásokat is, például az influenza elleni védőoltást is.

Ritkábbak a súlyos szövődmények akkor, ha a gyerek az oltást követően fertőződik meg.

Szívizomgyulladás és szívburokgyulladás (a szív külső nyálkahártyájának gyulladása) eseteit ugyan jelentették 12–17 éves gyermekek Pfizer-BioNTech Covid-19 vakcinázása után, azonban ezek a reakciók ritkák. A Pfizer-BioNTech vizsgálata szerint a második adag után az oltást követő héten egymillió emberből 54 esetben tapasztalták a jelenséget 12-17 éves férfiaknál. A 12 és 17 év közötti serdülőknél nagyobb a szívizomgyulladás kockázata, mint az 5 és 11 év közötti gyermekeknél. A klinikai vizsgálatok során nem fordult elő szívizomgyulladás olyan 5 és 11 év közötti gyermekeknél, akik megkapták a koronavírus elleni vakcinát.

Súlyos allergiás reakció, például anafilaxiás reakció, bármely vakcina beadása után előfordulhat, így a Covid-19 vakcinák esetében is, de ez ritka.

Nincs bizonyíték arra, hogy a koronavírus elleni oltások termékenységi problémákat okoznának.

Sok gyógyszertől eltérően a koronavírus vakcina adagja nem a beteg súlya, hanem az oltás napján érvényes életkor szerint változik. A 12 éves és idősebb serdülők a felnőttekkel megfelelő adagot kapnak a Pfizerből, az 5 és 11 év közötti gyermekek pedig életkoruknak megfelelő adagot kapnak. Az 5 és 11 év közötti gyermekeknek szánt Pfizer-BioNTech koronavírus elleni vakcina ugyanazokat a hatóanyagokat tartalmazza, mint a felnőtteknek és serdülőknek adott vakcina. Ugyanakkor a felnőtteknek és serdülőknek szánt vakcina nem alkalmazható 5 és 11 év közötti gyermekek számára. A második adagot az első oltást követően 3 héttel szükséges beadni - tette hozzá a CDC.

Címlapkép forrása: Getty Images