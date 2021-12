Már 50 ezren várnak műtétre Magyarországon: két javaslattal állt elő az orvosi kamara

Míg szeptember elején valamivel több, mint 40 ezer ember várt műtétre Magyarországon, december elejére ez a szám felment 50 ezer fölé és Lénárd Rita belgyógyász, a Magyar Orvosi Kamara alelnöke szerint súlyos állapotromláshoz vezethet egy-egy elhalasztott műtét. Ezért az Inforádiónak adott nyilatkozatában két javaslatot is megfogalmazott, hogy hogyan lehetne enyhíteni ezen a helyzeten.

A betegek aktív irányítása lehetne az egyik megoldás, a másik pedig a magánegészségügy bevonása

– jelezte Lénárd Rita belgyógyász, rehabilitációs szakorvos.

A Magyar Orvosi Kamara már tavaly figyelmeztetett a Covid-járvány "láthatatlan áldozataira" szerte a világon, hiszen a járvány nem teszi lehetővé krónikus betegek gondozását, sok esetben még a diagnózisig sem jutnak el egy-egy új betegség esetében, és a betegek sem nagyon mennek most orvoshoz, de az is lehet, hogy a kezelőorvos épp át van irányítva.

Maga a várólista számokban mutatja meg az egészségügy elmaradását. Ezek a számok most már valóban nagyon magasak, ha most elkezdenénk ledolgozni, akkor is szükségünk lenne még legalább három évre, hogy minden elmaradásunkat megpróbáljuk behozni

– tisztázta Lénárd Rita.

A szakértő két lehetséges irányt vázolt fel a helyzet megoldása felé vezető útként:

A betegek aktív irányítása mellett – ami lehetne akár a kezelőorvos feladata is – létrejöhetne egy központilag frissülő lista is, amely jelzi a betegeknek, ha egy picit távolabb mennek a lakóhelyüktől, akkor hamarabb kapnak ellátást.

Extrém hosszú várólisták esetén be kell vonni együttműködésre a magánellátást, ami úgy működne, hogy fél-egy évnél hosszabb várólisták esetén a beteg választhat egy magánszolgáltatót, a NEAK pedig kifizeti a kezelést, csak a többletszolgáltatásokat kellene állni a betegnek (például kisebb ágyszám, hotelszolgáltatás).

Az elmaradt műtétek súlyos életminőség-romlást hozhatnak, egy csípőprobléma mentén például fennállhat a veszélye a még ép csípő roncsolódásának is – figyelmeztet Lénárd Rita.

