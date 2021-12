Nagy hír érkezett az omikron-variáns dél-afrikai tapasztalatairól: fellélegezhetünk?

Portfolio 2021. december 09. 19:45

Sokkal kevesebben kerülnek arányaiban kórházba a koronavírus-fertőzés miatt most Dél-Afrikában, mint a járvány előző hullámainak kezdeti szakaszában - derül ki a Reuters csütörtök esti híréből. Ez megerősíti azt a képet, hogy bár az omikron-variáns sokkal fertőzőbb még a deltánál is, de közben kevesebb esetben okoz súlyos lefolyást. Ebben persze az átoltottságnak is lehet szerepe, bár erre a kérdésre nem ad választ az összesítés adathiány miatt.