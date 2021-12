Nem áll le az MNB, itt az újabb kamatemelés!

Újabb 20 bázisponttal 3,3%-ra emeli az irányadó kamatot csütörtökön az MNB – derül ki az egyhetes betéti tender meghirdetéséből. Ezzel bő három hét alatt már 150 bázisponttal emelte meg az irányadó kamatot a jegybank, a jövő héten pedig jön a „rendes” kamatdöntő ülés.

A Monetáris Tanács a novemberi kamatdöntést követően jelentette be, hogy újra elválasztja egymástól az alapkamatot és az egyhetes betéti rátát. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a csütörtökönként meghatározott egyhetes kamat lett irányadó, vagyis

minden héten kamatdöntést tart a jegybank.

Most a csütörtöki tendert 3,3%-os kamat mellett hirdették meg, amivel bő három hét alatt összesen már 150 bázispontos szigorítást hajtottak végre.

Ezzel továbbra is a magyar a legmagasabb irányadó kamat a régióban, hiszen a lengyelek épp tegnap emelték 1,75%-ra az alapkamatot, míg Csehországban majd csak a hónap végén változtatnak a 2,75%-os rátán.

Persze ahhoz, hogy a mai kamatemelés effektív legyen ismét az kell, hogy az MNB minden ajánlatot elfogadjon az egyhetes betéti tenderen. Ez az eszköz ugyanis csak akkor válik irányadóvá, ha korlátlanul rendelkezésre áll. Azonban nincs okunk azt feltételezni, hogy ezt ne tenné meg a jegybank, a múlt héten már több mint 8000 milliárd forintnyi betétet fogadtak be, és eddig mindig effektív volt az eszköz, ez is a cél vele.

A mai újabb kamatemelés után kedden jön a Monetáris Tanács decemberi „rendes” kamatdöntő ülése, mely után a friss inflációs jelentést is publikálja az MNB. Az előzetes várakozások szerint a jövő héten a most 2,1%-os alapkamatot is megemelheti a jegybank, ami bár nem jelentene gyakorlati szigorítást, de jelezné a piacnak, hogy nem szeretnék fenntartani a jelentős különbséget a két kamatszint között.

