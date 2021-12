Üzlet és fenntarthatóság: itt az idő a zöld átállásra

Az egyhetes Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozót a Külgazdasági és Külügyminisztérium szervezte: szakmai programjára több mint 100 országból érkeztek előadók és résztvevők, a rendezvényhez kapcsolódó expón pedig több mint 180 magyarországi és a visegrádi államokból érkező vállalkozás mutatta be a fenntarthatósági fordulatot elősegítő innovatív megoldásait.

Diplomáciával a fenntarthatósági fordulatért

A rendezvény egyik legfontosabb programja, a Universe of Sustainability - Fenntarthatóság Univerzuma – Világtalálkozó volt, melyen november 30. és december 2. között államfők, kormányzati döntéshozók, nemzetközi szervezetek elismert szakértői, valamint a tudományos és az üzleti világ képviselői vitatták meg a fenntartható vízgazdálkodás, élelmiszertermelés, energia- és hulladékgazdálkodás, illetve a közlekedés témaköreit.

A világtalálkozón a fenntarthatósággal kapcsolatos tanulságok és változtatási javaslatokról, valamint a klímaváltozás fontosságáról tanácskoztak a résztvevők, de az is szóba került, hogy a körforgásos gazdaság milyen szinten áll 2021-ben. Az ezt követő napokban többek között a visegrádi országok gyakorlatai, az energiatakarékosság és energiabiztonság, az okos városok, a közlekedés, a víz- és élelmiszerbiztonság problémaköre is fókuszba került az előadások, valamint a kerekasztal-beszélgetések során.

Az esemény megnyitóján Áder János köztársasági elnök elmondta, hogy: "Nekünk pedig, akik Budapesten a közös jövőért viselt felelősség miatt összegyűltünk, az a feladatunk, az a pillanatunk, hogy a fiatalok olyan, vagy jobb világban éljenek, mint amiben mi élhettünk".

A találkozón részt vett többek között Nagy István agrárminiszter, Steiner Attila körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár, valamint a nemzetközi résztvevők sorában megtalálható Andrzej Duda lengyel államfő, Zuzana Caputová, Szlovákia köztársasági elnöke, Milos Zeman, cseh államfő, továbbá Irena Pichola, a Deloitte fenntarthatóság vezetője, Vladimir Olegovich Rakhmanin, a FAO (Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet) főigazgató-helyettese és európai, valamint közép-ázsiai regionális képviselője, illetve Mary Burce Warlick, a Nemzetközi Energiaügynökség ügyvezető igazgatóhelyettese is.

A vállalatok, az önkormányzatok, és az egyetemek zöld átállásának is itt az ideje

Az egyhetes rendezvény negyedik, legnagyobb területet elfoglaló része a Nature Friendly Development - Fejlődés harmóniában a természettel című Fenntarthatósági Expó volt, amelyen több mint 180 hazai és a visegrádi országokból érkező szakmai kiállító mutatta be technológiai fejlesztéseit, valamint innovatív termékeiket és szolgáltatásaikat, amelyek a gyakorlatban segíthetik elő a fenntarthatósági fordulatot. A startupokat és nagyvállalatokat egyaránt felsorakoztató kiállítás teret adott arra, hogy a résztvevők között új üzleti kapcsolatok szülessenek, illetve a nagyközönség is megismerhesse a legújabb fenntartható vállalati fejlesztéseket. A résztvevők hét nap alatt összesen mintegy 550 üzleti tárgyalást folytattak le, amelyek eredményeként konkrét megállapodások is született, kijelölve az előttünk álló évek hazai fenntartható fejlődési irányait.

Boros Áron – a rendezvény egyik résztvevője, a vállalatfinanszírozással foglalkozó - MKB Consulting vezérigazgatója a Portfolio-nak adott interjúban elmondta, hogy a zöld finanszírozási tanácsadás a jegybank kötvényprogramjával párhuzamosan erősödött meg. Nagy lökést adott a piac számára a kereskedelmi bankokra vonatkozó MNB Zöld Ajánlás, valamint a tőkekövetelményekre vonatkozó szabályozás módosítása. Annak, hogy a zöld instrumentumokat jegyző pénzügyi intézmények tőkekedvezményt kapnak, árazási hatása is van. Az ügyfelek ezáltal pénzügyi alátámasztást kapnak a hosszú távú szemléletről.

Kovács Bálint, a cég Zöld vállalatfinanszírozási és ESG tanácsadási területének vezetője szerint az MNB ajánlása már kimondja, hogy a pénzügyi intézmények a kockázatértékelési modelljeikben, illetve a finanszírozási döntések során, vegyék számba a közép és hosszú távú zöld szempontok vizsgálatát.

A szakértők arról is beszámoltak, hogy nemcsak a vállalati szegmensnek, hanem az önkormányzatoknak és az egyetemeknek is jóval nagyobb ösztönzésre lenne szüksége a zöld átmenetet illetően. A városi önkormányzatokat még csak most kezdik felkészíteni zöld stratégiával, és fontos lenne, hogy az EU-s vissza nem térítendő támogatáson túl, másféle finanszírozást is igénybe vehessenek.

A cikk megjelenését a Planet Budapest 2021 támogatta.

