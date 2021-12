A régió legnagyobb fenntarthatósági rendezvényét szervezték meg Budapesten

Vasárnap zárult a Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó, amely 11 témában kínált kézzelfogható megoldásokat a fenntarthatósággal kapcsolatos kihívásokra, a vízkészletek megóvástól kezdve a megújuló energiaforrások hasznosításáig. A Külgazdasági és Külügyminisztérium szervezésében a Hungexpo területén megrendezett egyhetes esemény szakmai programjára több mint 100 országból érkeztek előadók és résztvevők.

Cselekvésre ösztönözni a látogatókat a fenntartható fordulat megvalósítása érdekében – ez volt a legfontosabb célja a november 29. és december 5. között a Hungexpo területén megrendezett Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozónak. Az esemény közönségprogramjai látványos, szórakoztató és informatív módon adtak képet a környezetünkről, életmódunkról, a fenntarthatósági problémákat tematikus bontásban bemutatva a látogatóknak, legyen szó vízről, energiáról, hulladékkezelésről, vagy éppen az okos városok működtetéséről.

Your Planet - Te Bolygód

A nagyközönségnek szóló Your Planet - Te Bolygód kiállítási szekcióban a kilátogató érdeklődők, családok 11 helyszín 64 installációján keresztül ismerkedhettek a fenntarthatósággal. A kiállítás interaktív és informatív élményelemekkel mutatta be, hogy milyen egyéni és összefogást igénylő lépések állnak előttünk annak érdekében, hogy bolygónkat a mai vagy a mainál jobb állapotban hagyjuk gyermekeinkre. A Your Planet - Te Bolygód interaktív ismeretterjesztő élményközpontban minden helyszín egy-egy témakört feszegetett, a válaszokat - vagy éppen új kérdéseket - pedig az interaktív kiállítástól kapták meg a látogatók, akik körbejárhatták, kipróbálhatták és elolvashatták a falakon, a berendezéseken lévő, vagy a digitális eszközök által adott információkat.

Egészség és jóllét Ipar, innováció Tisztességes munka Szárazföldi ökoszisztémák Tiszta víz és csatornázás Megfizethető és tiszta energia Régi és új tudás eszközei Tengerek és óceánok védelme Fellépés a klímaváltozás ellen Fenntartható városok Felelős fogyasztás

Ezek a kérdések olyan további témákkal foglalkoztak, mint:

a zsúfolt tengeri lazactelepek környezetkárosító hatásai (a tiszta vizű patakban halászott lazacok helyett többnyire mesterséges színezékkel és gyógyszerekkel "megszépített" tonnaszámra lehalászott lazacokat forgalmaznak);

a faültetés fontossága (egy kifejlett bükkfa 70 kg szén-dioxidot dolgoz fel egy vegetációs időszak alatt);

azzal, hogy a műanyagdoboz, a többrétegű karton, vagy az alumínium a legkevésbé káros csomagolási forma (a legjobb, ha nincs csomagolás, a fémdoboz nagy energiaigényű, de sokszor újrahasznosítható, a papír és a műanyag csak akkor jó, ha újrahasznosításból származik és ez utána is folytatódik);

az óránként csak Magyarországon felhasznált 180 000 PET-palack következményeiről (ami percenként 3 ezer darabot jelent);

azzal, hogy ártalmas-e a környezetnek, ha egész nap sorozatokat nézünk (a film tárolása nagy szerverkapacitást igényel, aminek óriási az energiaigénye);

az új ruhák vízigénye (egy új farmer gyártása 7-10 ezer liter vizet igényelhet);

azzal, hogy milyen lesz a jövő városa (népszerű elképzelés, a "15 perces" város, ahol minden fontos dolog negyed óra távolságra lesz tőlünk);

a lineáris gazdaság helyetti körforgásos gazdasági modell előnyei (az új és olcsó tömegáru felvásárlása helyett, a javítás kultúrájának kellene elterjedni);

az acél helyettesítése (zöld acéllal, két svédországi vállalat technológiájával sikerült a kokszot és a belőle keletkező szén-monoxidot hidrogénre cserélni);

de a napelemek környezetkárosító hatása is előkerült témaként a kiállításon (az energiatermelés kiváló alternatívája a napelem, de a gyártásukhoz szükséges szilikon-kristályok előállításának nagy a környezeti lábnyoma, illetve a napelemek újrahasznosítás sem megoldott probléma még.

A fentiek mellett, a látogatók a fenntarthatóság különböző területeiről kaptak információkat, például a zöld energiáról, a fenntartható élelmiszerellátás megteremtéséről, a tudatos fogyasztásról, a vízkészletek értékéről, vagy éppen a robotikában rejlő lehetőségekről.

Jövő hősei: élményszínház a legfiatalabbak szemléletformálásáért

A Heroes of the Future - A Jövő Hősei – ifjúsági élményprogramot az előzetes pályázaton kiválasztott iskolai osztályok látogathatták meg, így közel 5000 gyerek vett részt rajta. A filmes és színházi szakemberek, drámapedagógusok, fenntarthatósági szakértők és programozott animációs szakemberek bevonásával elkészített fenntarthatósági kalandpálya azt a célt tűzte ki, hogy a 10-16 éves korosztály tagjai megismerjék a klímaváltozás súlyosságát, és a jelenkor fogyasztási szokásainak a hosszú távú következményeit. A két pályán működő program üzemeltetésén közel 150 fős technikai személyzet és több mint 70 színész dolgozott; így egy időben akár 6 diákcsoportot is tudtak fogadni.A kalandpályán a résztvevők egy történet részesei lehettek, minden szobában más tematika, más színészek és néhol feladatok is várták a csoportokat. A kérdések megválaszolása, vagy a feladatok elvégzése után juthattak tovább a szobákon a diákok, a történet szerinti cél, hogy a jövőből visszaérkező "klímaköveteknek" segítsenek a fiatalok méheket találni, amik 2100-ra már teljesen kihaltak a bolygón. A pálya valós üzenete a méhek megmentésénél persze sokkal komolyabb volt:

Úgy kell fogyasztani, élni és vigyázni a környezetre, hogy a legfiatalabbak és a következő generációk is tudják még használni.

A cikk megjelenését a Planet Budapest 2021 támogatta.