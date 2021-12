Már a fizikai dolgozók is 300-400 ezer forintos fizetést kérnek

Portfolio 2021. december 10. 11:08

Ma már a képzetlenebb kékgallérosok is nettó 250-300 ezer forintot szeretnének hazavinni, a képzettek még többet, 350-400 ezer forintot - derült ki a Gi Group felméréséből. A kékgallérosok számára is fontos a munka-magánélet egyensúlya, a fejlődési lehetőség biztosítása, és az is, hogy mennyit kell utazni a munkába. Hasonló elvárások 5-10 éve a fehérgallérosoknál voltak jellemzőek.