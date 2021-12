Itt az MNB várt döntése! Leáll az állampapírvásárlással a jegybank, vége a Növekedési Kötvényprogramnak is!

A Monetáris Tanács az állampapír-vásárlási program lezárásáról is döntött, amely értelmében a jegybank leállítja a kötvényvásárlásait - derül ki a jegybanki közleményből. Ezzel együtt a Tanács a mai ülésén a Növekedési Kötvényprogram befejezését is elhatározta.

Éves Signature-előfizetés karácsonyra!

Karácsonyi akciónk keretében 33%-os kedvezménnyel vásárolható meg a Portfolio éves Signature-előfizetése. További részletek Karácsonyi akciónk keretében 33%-os kedvezménnyel vásárolható meg a Portfolio éves Signature-előfizetése. További részletek ide kattintva.

14 órakor a jegybank bejelentette, hogy 30 bázisponttal 2,4 százalékra emeli az alapkamatot. Az egynapos betét kamatát 80 bázisponttal szintén 2,4%-ra húzta fel, a kamatfolyosó tetején az egynapos hitelkamat pedig 30 bázisponttal emelkedett.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 12. 14. Itt az MNB kamatdöntése, de az igazi izgalmak csak ezután jönnek

15 órakor kiadta a jegybank a kamatdöntésről szóló közleményét, melynek legnagyobb érdeklődéssel várt része nem is a kamatdöntés indoklása volt, hanem az, hogy a MNB teljesen felhagy-e az állampapírvásárlásokkal, illetve lelövi-e a Növekedési Kötvényprogramját, amely szintén lazító eszköz az (elvileg) általánosan szigorító monetáris politika kezében.

Mindkét kérdésre a válasz: igen.

A Monetáris Tanács kiemelten fontosnak tartja, hogy a jegybanki monetáris politikai eszköztár minden eleme az árstabilitás minél gyorsabb újbóli elérését támogassa. Ezzel összhangban a Tanács a decemberi ülésén a Növekedési Kötvényprogram lezárásáról döntött. A jelenleg folyamatban lévő kibocsátói tárgyalások – legfeljebb a program keretösszegéig történő – realizálását követően a jegybank nem vásárol újabb vállalati kötvényeket.

A Monetáris Tanács az állampapír-vásárlási program azonnali lezárásáról is döntött, amely értelmében a jegybank leállítja a kötvényvásárlásait. A Monetáris Tanács szerint az állampapírpiac stabil likviditási helyzete előretekintve is kulcsfontosságú a monetáris transzmisszió hatékonysága szempontjából. Az MNB az állampapírpiac likviditási folyamatait a jövőben is szoros figyelemmel követi, és szükség esetén készen áll átmeneti és célzott állampapír-vásárlásokkal beavatkozni az állampapírpiac stabilitásának fenntartása érdekében. Az eseti állampapír-vásárlások nem jelentik a monetáris politikai irányultság megváltozását.

Ezzel a két lépéssel az MNB lezárta a válságkezelő eszközeinek kivezetését.

A jegybank ezen két eszköze eddig is "idegen test" volt a szigorító monetáris politikában. Nehezen értelmezhető ugyanis egy olyan jegybanki politika, amelyik egyik oldalról a kamatokat emeli, a másik oldalon pedig célzottan csökkenti azt. Mivel emellett a jegybank eddigi, nem különösebben gyors kamatemelési tempója érdemben nem hozta el a monetáris kondíciók szigorítását (például a forint erősítése eddig kifejezetten kudarcos), érezhető volt a hitelességi deficit, a piac bizonytalanul találgatta, hogy vajon a jegybank tényleg hajlandó-e érdemben tenni az infláció letöréséért. Ebből a szempontból a két program lelövése erősítheti a jegybank hitelességét.

Borús kilátások

A jegybanki közlemény továbbra is a magas inflációs kockázatokat hangsúlyozza:

"Az inflációs várakozások emelkedtek az elmúlt hónapokban. A tartósan magas nyersanyag- és energiaárak, a nemzetközi szállítmányozás költségeinek emelkedése, valamint az egyre szélesebb körű ellátási nehézségek változatlanul tartósabb külső inflációs nyomás irányába mutatnak. Eközben a feszes munkaerőpiac az élénkülő bérdinamikával és a magasabb inflációs környezettel párosulva az inflációs várakozások további emelkedését és a másodkörös inflációs kockázatok erősödését eredményezheti.

A másodkörös inflációs kockázatok mérséklése és a várakozások megfelelő alakítása hosszabb ideig tartó, kiszámítható monetáris politikai szigorítást tesz szükségessé. A Tanács változatlanul az alapkamat-emelési ciklus havi ütemű folytatását tartja szükségesnek. Az egyhetes betéti rátában bekövetkező lépések tartósan beépülnek az MNB kamatemelési ciklusába. Az egyhetes betéti ráta emelésével az MNB továbbra is készen áll a rövid távú pénz- és árupiaci kockázatokra gyorsan és rugalmasan reagálni. A Monetáris Tanács a kamatemelési ciklust addig folytatja, ameddig az inflációs kilátások fenntartható módon a jegybanki célon stabilizálódnak, és az inflációs kockázatok a monetáris politika időhorizontján újra kiegyensúlyozottá válnak."

Címlapkép: Shutterstock