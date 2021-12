Kötelező tesztelést vezet be minden Európából jövővel szemben Olaszország

Csütörtöktől szigorít az EU nagy részéről érkezőkkel szembe Olaszország, mindenkitől negatív koronavírus tesztet várnak el, aki pedig nincs beoltva, az 5 napos karanténra is számíthat – írja a The Guardian az AFP-re hivatkozva.

Mindeddig az EU-ból érkezőknek vagy az oltást, illetve a koronavírusból való felépülés tényét kellett igazolniuk, vagy negatív tesztet kellett felmutatniuk, ha Olaszországba érkeztek.

A mostani szigorítás szerint azonban a negatív tesztet már az oltottaktól is elvárják, aki pedig nincs beoltva, az 5 napos karanténba kerül. Az unión kívül érkező, nem beoltottakra már most is érvényes a karantén és a tesztkötelezettség.

Az új intézkedések december 16. és január 31. között lesznek érvényben. Vélhetően a szigorítás hátterében az állhat, hogy a tanulmányok szerint két oltás nem ad olyan védelmet az omikron variánssal szemben, mint a delta estében.

Címlapkép: Getty Images