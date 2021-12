Rusvai Miklós: a szupervariáns már hetekkel ezelőtt szétterjedhetett Magyarországon

Rusvai Miklós virológus úgy látja, hogy habár csak most azonosították Magyarországon az omikront, már régebben az országban lehet a variáns.

Noha az omikron első két magyar fertőzöttjét hétfőn azonosították, a szupervariáns már hetekkel ezelőtt szétterjedhetett Magyarországon - jelentette ki Rusvai Miklós az ATV-nek. "Ez a mostani, késői felismerése az omikron variánsnak arra mutat rá, hogy Magyarországon nem elég intenzív és nem elég gyors a variáns azonosítás, a variáns keresés" - fogalmazott a virológus.

A Portfolio tegnapi cikkében rámutatott, hogy Magyarország nem szekvenál eleget, hogy kimutassa, melyik variáns terjed az országban. Amelyik ország tisztában van azzal, hogy az esetek mekkora részét okozza az omikron, az lépéselőnyben lehet a mutációval szemben. Amelyik ország ezt a munkát nem végzi el, ott marad a nemzetközi példák figyelése és a járványgörbe ívéből való következtetés. Az omikron ugyanis a tapasztalatok szerint néhány hét alatt meg tudja változtatni a trendet.

"A szekvenálás során korábban már szintén egy magánlaborban kimutattak egy speciális magyar mutánst, amely nem volt terjedőképesebb az akkor hazánkban uralkodó alfa mutánsnál, illetve a delta variáns azonosítása is egy magánlaborhoz köthető" - mondta a Portfolio-nak Rusvai Miklós, aki szerint ezek alapján úgy tűnik, hogy a magánlaborok éberebbek a Nemzeti Népegészségügyi Központhoz képest. Annak, hogy miért nem folyik intenzívebb mutánskeresés és azonosítás az országban, a szakértő szerint több oka is lehet, például forrás és kapacitáshiány is előfordulhat.

