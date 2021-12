Kilátástalan a helyzet az oktatásban: több ezer pedagógus nem oltatta be magát

December 15-től nem alkalmazhatóak az oltatlan pedagógusok. A kötelező oltás miatt 3-5000 pedagógus eshet ki a rendszerből, amelyből már eddig is mintegy 2 ezer tanár hiányzott - mondta Szabó Zsuzsa, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke az ATV Startban.

Kilátástalan a helyzet - hangsúlyozta a műsorban Szabó Zsuzsa, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke szerint a legrosszabb az, hogy a sztrájktárgyalás szintjére kellett emelni azokat a tárgyalási folyamatokat, amelyekben 2018 óta nem tudtak eredményt elérni. A kormányzat nem hallotta meg kéréseiket.

Kiemelte, hogy nem mutatkozott nyitottság oltatlanok kérdésében, ugyanis

az oltatlan pedagógusok december 15-től nem alkalmazhatóak,

ezzel az intézkedéssel pedig jelentősen növelik a tanárhiányt. A rendszerből már eddig is hiányzott 2000 tanár, a szakszervezeti elnök szerint az említett rendelkezések miatt 3-5000 pedagógus eshet ki.

A műsorban az is felmerült, hogy a tanárok miért nem oltatják be magukat. Szabó Zsuzsa megjegyezte, hogy rengetegen keresik meg őket, előfordul, hogy gyermekvállalás miatt nem akarják magukat oltatni, de az okok van például az is, hogy az oltásról nincs múltbéli tapasztalat, valamint alapbetegség miatt nem merik kockáztatni.

Kitért arra is, hogy habár nem csak az oltás az egyetlen védekezési eszköz, de azok sem mentesülnek a szabály alól, akik átestek a koronavíruson.

A szakszervezet szerint nagyon sok az ellentmondás, ezért kérik, hogy függesszék fel a rendeletet és tisztázzák ezeket az anomáliákat. A figyelmeztető sztrájkot ezen felül a borzalmas bérek miatt is akarják - tette hozzá.

