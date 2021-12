Kutatás: vajon hol élnek a legboldogabb magyarok?

Közeleg az év vége, ilyenkor sokan készítenek számvetést: a sikerekről, kudarcokról munkában és magánéletben egyaránt. Megszoktuk már, hogy a szociális elvárásrendszer körülöttünk sikerre, teljesítményre, pénzre alapozza a boldogságot, és az egyénnek állandóan azzal kell foglalkoznia, hogy ezeket kielégítse. De mindezeket lehámozva vajon mi az, ami ténylegesen boldoggá, kiegyensúlyozottá, elégedetté teszi az egyént? Feltehetően ez mindenkinél más, ugyanakkor vannak közös metszéspontok is ezekben az óriási halmazokban. Egy olyan felemás év vége felé, mint az idei, kíváncsiak voltunk, boldog nemzet-e a magyar, éppen azért a Portfolio Csoporthoz tartozó Pénzcentrumon útjára indítottuk a Nagy Boldogságtesztet. Tarts velünk, töltsd ki Te is!

Az év vége mindenkinek nehéz időszak: nem elég a karácsonyi többletteher, felhajtás, sok munkahelyen az utolsó hónap sokkal intenzívebb, megterhelőbb. Ilyenkor a szokásosnál is nehezebb megtalálni az egyensúlyt: ingerlékenyebbek, zaklatottabbak vagyunk. A magyar felnőtteknek saját bevallásuk szerint is komoly terhekkel és állandó rohanással kell megbirkózniuk a mindennapokban, ami meg is teszi a hatását. Egy friss felmérésből kiderült, hogy a lakosság 51 százaléka krónikus stresszre, 23 százaléka pedig rendszeres alvászavarokra panaszkodik, és a 40-50-es "szendvicsgeneráció" körében még rosszabb az arány. Az évnek ebben a szakában pedig csak erősebb a nyomás.

Érdemes azonban ilyenkor is megállni néhány pillanat erejéig, és elgondolkozni, merre tart az életünk, elégedettek, boldogok vagyunk-e.

A szociális elvárásrendszer körülöttünk sikerre, teljesítményre, pénzre alapozza a boldogságot, és az egyénnek állandóan azzal kell foglalkoznia, hogy ezeket kielégítse. De mi az a boldogság? Feltehetően az egyik legszubjektívebb dolog a világon, mégis lehet kutatni, sőt érdemes is, hiszen sok objektív elemet is tartalmaz. Sokan meg is próbálkoztak vele már korábban, a leghíresebb kutatás a Harvard Egyetemen zajlott, méghozzá közel 80 éven keresztül. Az évek során a kutatók tanulmányozták a résztvevők egészségi pályáját és tágabb értelemben vett életüket, beleértve a karrier és a házasság terén elért eredményeiket, kudarcaikat is. A végső megállapítások megdöbbentő tanulságokkal szolgáltak, nem csak a kutatók számára:

az meglepő eredmény született, hogy a kapcsolataink és az, hogy mennyire vagyunk boldogok a kapcsolatainkban, erőteljes hatással van az egészségünkre.

Persze még ettől függetlenül is mindenkinek mást jelent a fogalom. Van, akit a pörgés, van, akit a nyugalom, míg másokat a kettő megfelelő aránya tesz kiegyensúlyozottá. Egy olyan felemás év vége felé, mint az idei, a Portfolio Csoporthoz tartozó Pénzcentrum is kíváncsi, hogy érzik magukat a magyarok, mi befolyásolja leginkább azt, hogy boldogok-e. Most elsősorban egy általános elégedettségi szintet értünk a fogalom alatt, kérdéseinkkel igyekeztünk lefedni egy átlagos élet minden szegmensét: munka, magánélet, közélethez való viszony. Még idén, 2021 legutolsó napjaiban publikáljuk az eredményt, melyből kiderül majd, mennyire boldog nép a magyar, melyek a legboldogabb területei az országnak, és mi frusztrálja leginkább az embereket. Ha válaszolsz a 15 rövid kérdésünkre, sokat segíthetsz nekünk abban, hogy kiderüljön: boldog-e a magyar?

Címlapkép: Getty Images