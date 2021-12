Varga Mihály: 5% alá csökkenti a 2022-es hiánycélt a kormány

A devizaadósság részarányát 10-20% között szerettük volna tartani, de a forint gyengülése miatt ez nem sikerül idén, az év végére 20,4%-ot várunk most - mondta Kurali Zoltán. Az adósságkezelő hiavatalosan is 10-25%-ra módosította a célt. Az adósságkezelő továbbra is 20% alatti arányt tart kívánatosnak.

A beszámoló szerint az első negyedévre tervezett zöld jenkötvényen kívül

2022 második félévében legalább 2 milliárd dollár értékben cserélnének le 2023-as és 2024-es lejáratú devizakötvényeket hosszabbakra.