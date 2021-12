Újabb omikron-fertőzöttet találtak Magyarországon

Éves Signature-előfizetés karácsonyra!

Karácsonyi akciónk keretében 33%-os kedvezménnyel vásárolható meg a Portfolio éves Signature-előfizetése. További részletek Karácsonyi akciónk keretében 33%-os kedvezménnyel vásárolható meg a Portfolio éves Signature-előfizetése. További részletek ide kattintva.

A hét elején ebben a laborban mutatták ki először Magyarországon az új koronavírus-variánst, majd a hét közepén újabb két omikron-gyanús esetet találtak - írja az RTL.hu. A mintákat azóta megvizsgálták, és a labor szerint az egyik biztosan omikron-pozitív. A Nemzeti Népegészségügyi Központ ezt egyelőre nem erősítette meg.

Tegnap derült ki, hogy két újabb omikrongyanús hazai mintát találtak. Jelenleg Magyarországon még nem meghatározó az omikron variáns jelenléte, de a külföldi adatok arra utalnak, hogy ez a variáns nagyon gyorsan képes terjedni, és ha egy ilyen variáns felbukkan, az újabb fertőzési hullámot is képes lehet elindítani.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint az omikront legalább 89 országban azonosították, és sokkal gyorsabban terjed, mint a delta variáns. Az egészségügyi tisztviselők Európa-szerte újabb járványhullámra készülnek. Közben több kedvezőtlen hír is érkezett a koronavírus omikron variánsáról. A „szupermutánsként” is emlegetett vírusvariáns nagyon gyorsan terjed a WHO adatai szerint, a britek szerint pedig nincs bizonyíték arra vonatkozóan, hogy kevésbé súlyos tüneteket okozna, mint a delta variáns. Ráadásul úgy tűnik, még a víruson átesettek sincsenek biztonságban.

Címlapkép: Getty Images