Újabb ország vezeti be a vasárnapi boltzárat és munkaszünetet a közelünkben

Január elsejétől Észak-Macedóniában szinte senkinek nem kell dolgoznia vasárnaponként, és a legtöbb üzlet is zárva tart majd - erről döntött hétfői ülésén a szkopjei parlament.

A Vesti.mk észak-macedón hírportál beszámolója szerint a 120 tagú törvényhozás mind a 62, jelen lévő tagja támogatta a javaslatot a teljes vasárnapi munkabeszüntetésről.

A döntés értelmében vasárnap csakis azok dolgoznak a jövő évtől kezdve, akiknek a munkája nem teszi lehetővé a teljes leállást, így a rendőröknek, az egészségügyi dolgozóknak, a tűzoltóknak, a mentőknek, illetve a különböző közművek működtetőinek továbbra is ügyeletet kell vállalniuk vasárnaponként, ám munkájukért magasabb bért is kapnak. Ezen felül azoknak az áruházaknak, amelyek vasárnap is nyitva tartanak, kétszeres bért kell fizetniük az alkalmazottaiknak. A vasárnapi munkáért emellett szabadnap is jár.

Jagoda Sahpaszka munka- és szociálisügyi miniszter közölte, a lépéssel az ország vezetése azt szeretné elérni, hogy az embereknek sikerüljön megtalálniuk az egyensúlyt a szakmai és a magánéletük között, illetve fejlődjenek a családi és a szociális kapcsolataik, ezáltal pedig motiváltabbak és hatékonyabbak legyenek a munkahelyükön.